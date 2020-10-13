Конкурент Луніна може залишити Реал

ПСЖ хоче, щоб Реал включив Куртуа в угоду щодо Мбаппе

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал бажає підписати нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє журналіст Едуардо Інда в ефірі El Chiringuito TV.

Французький клуб хоче, щоб Реал включив воротаря Тібо Куртуа в угоду по 21-річному форварду.

Раніше стало відомо, що мадридський клуб може заплатити за француза близько 100 мільйонів євро, якщо він відмовиться продовжувати контракт з ПСЖ. Термін чинної угоди між сторонами закінчується влітку 2022 року.

Куртуа - конкурент українського воротаря Андрія Луніна у Реалі.

У цьому сезоні Мбаппе провів 3 матчі в Лізі 1, в яких двічі забив і зробив три гольові передачі.