Конкурент Луніна може залишити Реал

Джерело - Чемпіон.
Мадридський Реал бажає підписати нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе.
Про це повідомляє журналіст Едуардо Інда в ефірі El Chiringuito TV.
Французький клуб хоче, щоб Реал включив воротаря Тібо Куртуа в угоду по 21-річному форварду.
Раніше стало відомо, що мадридський клуб може заплатити за француза близько 100 мільйонів євро, якщо він відмовиться продовжувати контракт з ПСЖ. Термін чинної угоди між сторонами закінчується влітку 2022 року.
🚨¡EXCLUSINDA! #INDA: "El PSG quiere a COURTOIS en la 'Operación MBAPPÉ'". #ChiringuitoInda pic.twitter.com/NS03csVHck— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 12, 2020
Куртуа - конкурент українського воротаря Андрія Луніна у Реалі.
У цьому сезоні Мбаппе провів 3 матчі в Лізі 1, в яких двічі забив і зробив три гольові передачі.