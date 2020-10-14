Конкурент Луніна відновився від травми

Джерело - Tribuna.com.
Голкіпер Реала Тібо Куртуа провів тренування з мадридським клубом після того, як покинув розташування збірної Бельгії через проблеми з поперековим м'язом.
Про це повідомляє Marca.
У 28-річного бельгійця не буде проблем, щоб 17 жовтня ухвалити участь в матчі 6-го туру Ла-Ліги проти Кадіса.
Тренерський штаб також зможе розраховувати на воротаря в найближчих матчах Ліги чемпіонів проти Шахтаря і Боруссії Менхенгладбах і зустрічі 7-го туру чемпіонату Іспанії проти Барселони.
Продовжують індивідуально тренуватися Еден Азар, Даніель Карвахаль і Альваро Одріосола.
Куртуа - конкурент українського воротаря Андрія Луніна в Реалі.
Раніше, Куртуа може залишити Реал.