 Ротань назвав ключовий момент у грі проти Румунії | Футбол | Champion.com.ua
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Ротань назвав ключовий момент у грі проти Румунії

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Руслан Ротань прокоментував матч проти збірної Румунії
Ротань назвав ключовий момент у грі проти Румунії
#Ротань, #Україна, #Румунія

Джерело - uaf.ua.

Вихід на поле півзахисника Георгія Цітаішвілі став ключовим моментом у грі проти збірної Румунії.

Про це розповів головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань.

"Можна схарактеризувати гру, як нервову. Якість поля була не кращою, важко було демонструвати всі свої найкращі якості. Але важливо, що було бажання перемогти, за це я можу тільки подякувати своїм хлопцям.

Ключовий момент? Мабуть, вихід на поле Цітаішвілі. Після цього швидкість нашої гри збільшилася. Думаю, він заслужив своєю роботою момент, який надалі призвів до вирішального голу у ворота румунів. Можу тільки адресувати компліменти нашому півзахисникові.

Актуально: Україна – Румунія 1:0. Огляд матчу

Гра була рівною, кожен із суперників хотів перемогти, але удача посміхнулася нам. Фарт у футболі грає не останню роль. Згадайте хоча б наш поєдинок із данцями, коли ми пропустили на 95-й хвилині. Ось нам і повернулася удача", - відзначив Ротань.

Нагадаємо, молодіжна збірна України перемогла Румунію у кваліфікації на Євро-2021.

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