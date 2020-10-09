Україна – Румунія 1:0. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Збірна України U-21 в рамках відбору на Євро-2021 вдома обіграла Румунію.
Кваліфікація до Євро-2021 (U-21)
Група 8
09 жовтня
Україна – Румунія 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 80 Булеца (пен)
Україна: Різник, Дубінчак, Попов, Сирота, Вантух (Лебеденко, 16), Бондаренко (Чех, 66), Булеца, Батагов, Назаренко (Цітаішвілі, 60), Луньов (Топалов, 46), Сікан (Шевцов, 66).
Румунія: Влад, Харуц, Пашкану, Гіце, Опруц (Бобок, 46), Олару, Марін, Чобану (Іту, 77), Ман (Моруцан, 77), Костаке, Мецан (Дрегуш, 65).
Попереджені: Бондаренко (24), Булеца (58), Різник (87) — Опруц (42), Влад (72).