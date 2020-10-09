Молодіжна збірна України перемогла Румунію у кваліфікації на Євро-2021

Збірна України бореться за вихід на чемпіонат Європи

Джерело - Чемпіон.

Збірна України U-21 в рамках відбору на Євро-2021 вдома обіграла Румунію.

Гра завершилась із мінімальною перемогою українців з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі був забитий із пенальті, який реалізував Сергій Булеца.

Кваліфікація до Євро-2021 (U-21)

Група 8

09 жовтня

Україна – Румунія 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 80 Булеца (пен)

Україна: Різник, Дубінчак, Попов, Сирота, Вантух (Лебеденко, 16), Бондаренко (Чех, 66), Булеца, Батагов, Назаренко (Цітаішвілі, 60), Луньов (Топалов, 46), Сікан (Шевцов, 66).

Румунія: Влад, Харуц, Пашкану, Гіце, Опруц (Бобок, 46), Олару, Марін, Чобану (Іту, 77), Ман (Моруцан, 77), Костаке, Мецан (Дрегуш, 65).

Попереджені: Бондаренко (24), Булеца (58), Різник (87) — Опруц (42), Влад (72).

Турнірна таблиця

Команда І В Н П М О 1. Данія 7 6 1 0 15—6 19 2. Румунія 8 5 1 2 17—5 16 3. Україна 7 3 1 3 10—9 10 4. Фінляндія 7 2 1 4 9—11 7 5. Північна Ірландія 7 1 3 3 4—7 6 6. Мальта 6 0 1 5 1—18 1

Нагадаємо, молодіжна збірна України обіграла Фінляндію.