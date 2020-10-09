Молодіжна збірна України перемогла Румунію у кваліфікації на Євро-2021

Джерело - Чемпіон.
Збірна України U-21 в рамках відбору на Євро-2021 вдома обіграла Румунію.
Гра завершилась із мінімальною перемогою українців з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі був забитий із пенальті, який реалізував Сергій Булеца.
Україна – Румунія 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 80 Булеца (пен)
Україна: Різник, Дубінчак, Попов, Сирота, Вантух (Лебеденко, 16), Бондаренко (Чех, 66), Булеца, Батагов, Назаренко (Цітаішвілі, 60), Луньов (Топалов, 46), Сікан (Шевцов, 66).
Румунія: Влад, Харуц, Пашкану, Гіце, Опруц (Бобок, 46), Олару, Марін, Чобану (Іту, 77), Ман (Моруцан, 77), Костаке, Мецан (Дрегуш, 65).
Попереджені: Бондаренко (24), Булеца (58), Різник (87) — Опруц (42), Влад (72).
Турнірна таблиця
|
Команда
|
І
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Данія
|
7
|
6
|
1
|
0
|
15—6
|
19
|
2. Румунія
|
8
|
5
|
1
|
2
|
17—5
|
16
|
3. Україна
|
7
|
3
|
1
|
3
|
10—9
|
10
|
4. Фінляндія
|
7
|
2
|
1
|
4
|
9—11
|
7
|
5. Північна Ірландія
|
7
|
1
|
3
|
3
|
4—7
|
6
|
6. Мальта
|
6
|
0
|
1
|
5
|
1—18
|
1
Нагадаємо, молодіжна збірна України обіграла Фінляндію.