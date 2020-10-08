Угорщина обіграла Болгарію, Ісландія вибила Румунію. Результати плей-оф кваліфікації на Євро-2020

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Відбулися півфінальні матчі плей-оф кваліфікації на чемпіонат Європи 2020.
Чемпіонат Європи-2020
Кваліфікація, Плей-оф
Півфінал, 08 жовтня
Болгарія – Угорщина 1:3 (0:1)
Голи: 0:1 – 17 Орбан, 0:2 – 47 Калмар, 0:3 – 75 Ніколич, 1:3 – 89 Йомов
Ісландія – Румунія 2:1
Голи: 1:0 – 16 Сігурдсон, 2:0 – 35 Сігурдсон, 2:1 – 62 Максім
Північна Македонія – Косово 2:1 (2:1)
Голи: 1:0 – 16 Бололлі (автогол), 1:1 – 29 Хадерджонаж, 2:1 – 33 Велкоскі
Нагадаємо, Грузія обіграла Білорусь у плей-оф кваліфікації на Євро-2020.