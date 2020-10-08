В УАФ не побачили порушень регламенту СК Дніпро-1 в матчі Кубка України

Протеси Гірника-Спорту щодо порушень регламенту СК Дніпро-1 у Кубку України є безпідставними.

Про це розповів секретар КДК УАФ Ігор Грищенко.

"Рішення щодо матчу Гірник-Спорт - Дніпро-1 прийнято - порушення регламенту і правил гри не встановлено. Виконавчий комітет УАФ після карантину, пов'язаного з пандемією COVID-19, прийняв рішення про дію циркуляра номер 19 IFAB на всі змагання УПЛ, ПФЛ і Кубка України без прив'язки до сезону. Тобто, на період дії циркуляра, прийнятого IFAB.

Тому загальне правило з цього циркуляра щодо кількості замін і можливості їх проведення були відображені в регламенті Кубка України.

Що стосується таких особливостей як, що робити з замінами, які не були використані в основний час, або як бути в ситуації, коли під час зупинки матчу виробляються заміни у обох команд, всі ці моменти не відображалися в регламенті Кубка і не повинні були відображатися, тому що вони безпосередньо прописані у відповідній статті правил гри.

А правила гри є основним документом для проведення матчу, це написано в самому регламенті Кубка.

Тому дії всіх команд, і в матчі Гірник-Спорт - Дніпро-1, і в матчі Верес - Миколаїв, і в фінальному матчі Кубка України сезону 2019/20 Ворскла - Динамо були в відповідно до правил гри, затверджених IFAB і поширюються на всі змагання в Україні", - сказав Грищенко.