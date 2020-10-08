 В УАФ не побачили порушень регламенту СК Дніпро-1 в матчі Кубка України | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Франція знищила збірну України у товариському матчі
Сьогодні 00:01 2972
Луческу не хотів бачити у Динамо Костевича і Клейтона
Сьогодні 15:39 1113
Ломаченко: Лопес утримує мій пояс IBF
Сьогодні 15:10 829
Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген
Сьогодні 14:59 10191 1
На честь Луческу у Румунії випустили поштову марку
Сьогодні 12:57 700
Хімік програв Савіно у кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 10:25 374
Бразилець не потрапив у Динамо через правила реєстрації гравців в Україні
Сьогодні 09:55 1248
Збірна Франції - збірна України 7:1: огляд матчу
Сьогодні 06:34 1896 1
Берінчик - Сіміон: онлайн-трансляція
Сьогодні 06:00 572
Іспанія зіграла внічию з Португалією, Хорватія переграла Швейцарію. Результати контрольних матчів
Сьогодні 05:39 2093 1
Блоги
Здійснилася мрія. Жиру після матчу з Україною попросив автограф у Шевченка
Здійснилася мрія. Жиру після матчу з Україною попросив автограф у Шевченка Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:26 2095
Загрожує позбавлення волі. Працівник СБУ під час відряджень був арбітром футбольних матчів
Загрожує позбавлення волі. Працівник СБУ під час відряджень був арбітром футбольних матчів Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:21 720 2
Увійшли в історію. 5 найбільших поразок збірної України
Увійшли в історію. 5 найбільших поразок збірної України Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:44 833 1
Талісмана лондонського Арсенала скоротили, але він без роботи не залишився і перебрався до Ла-Ліги
Талісмана лондонського Арсенала скоротили, але він без роботи не залишився і перебрався до Ла-Ліги Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:01 419
Циганков забиває шикарний гол ідеальним ударом із 18 метрів
Циганков забиває шикарний гол ідеальним ударом із 18 метрів Андрій Твердохліб
Вчора 23:31 2854
Жиру забиває шедевральний гол у ворота Бущана
Жиру забиває шедевральний гол у ворота Бущана Андрій Твердохліб
Вчора 22:42 867
Збірна Франції уже на 9-й хвилині відкривавє рахунок у грі проти України
Збірна Франції уже на 9-й хвилині відкривавє рахунок у грі проти України Андрій Твердохліб
Вчора 22:32 549
Про нових учасників у Battle Mile, віртуального напарника для пробіжки та анонси забігів - Пейсмейкери
Про нових учасників у Battle Mile, віртуального напарника для пробіжки та анонси забігів - Пейсмейкери Valeriy Ruchka
Вчора 19:34 229
Бущан проти Шовковського. Голкіперам збірної влаштували змагання
Бущан проти Шовковського. Голкіперам збірної влаштували змагання Valeriy Ruchka
Вчора 15:33 1769
Денис Берінчик та його суперник провели відкрите тренування перед титульним поєдинком
Денис Берінчик та його суперник провели відкрите тренування перед титульним поєдинком Valeriy Ruchka
Вчора 13:03 620
Підсилення з АПЛ. Як грає новачок Динамо Тудор Белуце
Підсилення з АПЛ. Як грає новачок Динамо Тудор Белуце Valeriy Ruchka
Вчора 11:20 1346
Реальні історії перемог вільних українців! Назвали дату виходу фільму про легендарних українців у НХЛ
Реальні історії перемог вільних українців! Назвали дату виходу фільму про легендарних українців у НХЛ Valeriy Ruchka
06.10.2020 18:27 423
Легенда дня: 45 років тому Динамо виграло Суперкубок УЄФА
Легенда дня: 45 років тому Динамо виграло Суперкубок УЄФА Valeriy Ruchka
06.10.2020 14:29 5512
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять"
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Valeriy Ruchka
06.10.2020 14:23 5906
Козацький марш для Москви: найкращий вихід Володимира Кличка в ринг
Козацький марш для Москви: найкращий вихід Володимира Кличка в ринг Valeriy Ruchka
06.10.2020 11:42 10821 2
ВІДЕО. Віорел, я чекаю на тебе! Берінчик показав як битиме румунського боксера
ВІДЕО. Віорел, я чекаю на тебе! Берінчик показав як битиме румунського боксера Андрій Твердохліб
06.10.2020 10:33 552
Збірна України провела перше тренування у Франції
Збірна України провела перше тренування у Франції Valeriy Ruchka
06.10.2020 09:32 925
Її рекорд досі недосяжний. Інесса Кравець святкує день народження
Її рекорд досі недосяжний. Інесса Кравець святкує день народження Valeriy Ruchka
05.10.2020 23:13 4334
Скандал дня. Чемпіон світу вибіг на трасу і жбурнув бампер в суперника. І тут же влаштував масову бійку
Скандал дня. Чемпіон світу вибіг на трасу і жбурнув бампер в суперника. І тут же влаштував масову бійку Стас Лысак
05.10.2020 19:00 1300 1
Неділя, яку ми ніколи не забудемо! У європейському футболі відбулося відразу 5 мегасенсацій
Неділя, яку ми ніколи не забудемо! У європейському футболі відбулося відразу 5 мегасенсацій Стас Лысак
05.10.2020 18:00 3212
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:58 Футбол Саррі може повернутися у Серію А 189
16:46 Футбол В УАФ не побачили порушень регламенту СК Дніпро-1 в матчі Кубка України 177
16:28 Футбол Остап Маркевич назвав завдання Маріуполя 237
16:15 Футбол Луческу визначився із заявкою Динамо на Лігу чемпіонів 1814
15:55 Бокс Тренер Руїса: Не сумніваюся, що Енді знову стане чемпіоном 416
15:39 Футбол Луческу не хотів бачити у Динамо Костевича і Клейтона 1113
15:25 Футбол Грозний може очолити Астану 581
15:10 Бокс Ломаченко: Лопес утримує мій пояс IBF 829
14:59 Футбол Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 10191 1
14:55 Футбол Іспанія і Португалія хочуть прийняти ЧС-2030 535
14:40 Футбол Арсенал не включить Езіла до заявки на Лігу Європи 636
14:25 Баскетбол Будівельник підписав контракт із Козловим 659
14:09 Легка атлетика Встановлено два світові рекорди на івенті у Валенсії 765
14:06 Пряма трансляція Збірна України - збірна Німеччини: онлайн-трансляція Ліги Націй. LIVE 301
13:51 Футбол Неймар отримав травму на тренуванні збірної Бразилії 714
13:33 Футбол Олімпік залишили два українські захисники 925
13:15 Футбол Визначено найкращого гравця Динамо у вересні 1104
12:57 Футбол На честь Луческу у Румунії випустили поштову марку 700
12:41 Футбол Став відомий розмір призових у Лізі Європи 1398
12:26 Блог Здійснилася мрія. Жиру після матчу з Україною попросив автограф у Шевченка 2107
12:25 Бокс Ломаченко назвав ТОП-3 найкращих боксерів світу 1315
12:09 Футбол Став відомий розмір призових у Лізі чемпіонів 1674
11:51 Футбол Лев: Думаю, що Німеччина зможе обіграти Україну 1595
11:33 Бокс Ломаченко: Своїми словами Лопес створює тиск на самого себе 1477
11:21 Блог Загрожує позбавлення волі. Працівник СБУ під час відряджень був арбітром футбольних матчів 722 2

В УАФ не побачили порушень регламенту СК Дніпро-1 в матчі Кубка України

Сьогодні 16:46 177 0
Ігор Грищенко прокоментував матч Гірник-Спорт - Дніпро-1 у Кубку України
В УАФ не побачили порушень регламенту СК Дніпро-1 в матчі Кубка України
#Дніпро-1, #Гірник-Спорт, #УАФ

Джерело - tribuna.com.

Протеси Гірника-Спорту щодо порушень регламенту СК Дніпро-1 у Кубку України є безпідставними.

Про це розповів секретар КДК УАФ Ігор Грищенко.

"Рішення щодо матчу Гірник-Спорт - Дніпро-1 прийнято - порушення регламенту і правил гри не встановлено. Виконавчий комітет УАФ після карантину, пов'язаного з пандемією COVID-19, прийняв рішення про дію циркуляра номер 19 IFAB на всі змагання УПЛ, ПФЛ і Кубка України без прив'язки до сезону. Тобто, на період дії циркуляра, прийнятого IFAB.

Тому загальне правило з цього циркуляра щодо кількості замін і можливості їх проведення були відображені в регламенті Кубка України.

Що стосується таких особливостей як, що робити з замінами, які не були використані в основний час, або як бути в ситуації, коли під час зупинки матчу виробляються заміни у обох команд, всі ці моменти не відображалися в регламенті Кубка і не повинні були відображатися, тому що вони безпосередньо прописані у відповідній статті правил гри.

А правила гри є основним документом для проведення матчу, це написано в самому регламенті Кубка.

Тому дії всіх команд, і в матчі Гірник-Спорт - Дніпро-1, і в матчі Верес - Миколаїв, і в фінальному матчі Кубка України сезону 2019/20 Ворскла - Динамо були в відповідно до правил гри, затверджених IFAB і поширюються на всі змагання в Україні", - сказав Грищенко.

Нагадаємо, президент СК Дніпро-1 відреагував на можливу технічну поразку у Кубку України.

Раніше повідомлялося, що СК Дніпро-1 може отримати технічну поразку у матчі Кубка України.

Коментарі ()