СК Дніпро-1 може отримати технічну поразку у матчі Кубка України

Дніпряни неправильно використовували слот для замін

Джерело - Sport Arena.

СК Дніпро-1 може отримати технічну поразку в матчі третього попереднього раунду Кубка України з Гірником-Спорт.

Про це повідомляє footballhub.com.ua.

Нагадаємо, що зустріч завершилася перемогою клубу УПЛ з рахунком 5:3. Однак після матчу коуч Гірника-Спорта Ігор Жабченко звернув увагу на неправильне використання слотів для замін тренерським штабом дніпрян.

"За регламентом можна робити одну заміну в додатковий час, тобто один слот. І випускати, наприклад, два-три футболіста. Щоб особливо не затягувати час. А в Дніпрі-1 зробили 2 заміни на 95-й і 109-й хвилинах. Ми ж хочемо, щоб все було по регламенту. Якби ми порушили це правило, то нас би вже знищили. Покаранням має бути технічну поразку", - сказав Жабченко.

Відзначимо, що в офіційному протоколі УАФ у Дніпра-1 зафіксовано п'ять замін - три з них відбулися в основний час на 59-й хвилині (Юрчук - Сарнавський, Дубінчак - Цуріков, Ді Франко - Кравченко), а інші дві - в екстратаймі. На 95-й хвилині Дуглас змінив Сватка, а на 109-й замість Когута вийшов Вакулко.