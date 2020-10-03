Президент СК Дніпро-1 відреагував на можливу технічну поразку у Кубку України

Дніпро-1 не загрожує технічна поразка у Кубку України через заміни у додатковий час.

Про це розповів президент клуба із Дніпро Юрій Береза.

"Гірнику-Спорту потрібно прочитати матеріальну частину, і все. У регламенті чітко написано: якщо слоти замін не були використані до кінця матчу, то вони можуть бути застосовані в додатковий час. І все. Я не коментую божевільних", - сказав Береза.