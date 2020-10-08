Лев: Думаю, що Німеччина зможе обіграти Україну

Німецький фахівець - про майбутній поєдинок Ліги націй

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Лев поки не може сказати, хто з гравців відправиться в Україну на матч Ліги Націй.

Про це заявив сам фахівець.

"Є багато питань, які ми повинні вирішити перед матчем з Україною. Нам буде протистояти сильна команда, але можу запевнити, що ми добре підготуємося до гри. Ми дуже хочемо перемогти в Україні, і я думаю, що ми зможемо обіграти суперника. Поки не можу сказати, хто з гравців відправиться в Україну. Потрібно буде поговорити з Тімо Вернером, також є проблеми у Тоні Крооса. Серж Гнабрі? Йому вже краще. Чув, що в стані суперника є хворі коронавірусів. Наше завдання - дотримуватися інструкцій і дотримуватися всіх правил", - зазначив Лев.

Löw: Kann noch nicht sagen, wer mit in die Ukraine fliegen wird. Muss mit Timo Werner sprechen, auch mit Toni Kroos. Habe gehört, Blutwerte bei Werner sind okay, auch Serge Gnabry geht es besser. #gertur — Marcus Bark (@Reporter_vorOrt) October 7, 2020

Раніше, збірна України з розгромним рахунком програла Франції.