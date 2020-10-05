Суркіс: Луческу у Динамо зробив щось неймовірне

У Динамо готові витрачати гроші на трансфери не тільки отримані від попадання в Лігу чемпіонів.

Про це заявив президент клубу Ігор Суркіс.

"Ми мріяли потрапити в Лігу чемпіонів. Нам не вдавалося конкурувати з Шахтарем останнім часом, вони і за складом і за грою були набагато сильніше. Але якщо ми кваліфікувалися з другого місця, то хотіли потрапити в груповий турнір. Але завжди нам не вистачало одного кроку... Всі на щось посилалися, то на поганих гравців, то ще на щось. А Луческу взяв команду - і вирішив завдання.

Я пропонував посилення, а Луческу сказав, що давайте ми спочатку вирішимо завдання, розберемося хто у нас є. У нас багато талановитої молоді і якщо ми зараз когось купимо, то перекриємо їм дорогу. Я не міг уявити, що Забарний буде грати центральним захисником. Або Сирота буде в основі. Апріорі в київському Динамо таким молодим не давали грати. Шукали терміново шцентрального захисника, коли поламався Бурда, але Містер сказав, що довіримо місце Забарному ...

Луческу зробив щось неймовірне. Команда на підйомі. Той настрій, що був раніше і зараз - це небо і земля.

Трансфери? Ми готові витрачати гроші не тільки отримані від попадання в Лігу чемпіонів. Я люблю футбол більше, ніж гроші, тому ми їх витратимо. Або зараз, або взимку", - сказав Суркіс.