Палмейрас відмовив Шахтарю та Динамо у трансфері Меніно

Палмейрас відмовив українським клубам

Палмейрас відхилив пропозиції Шахтаря і Динамо з купівлі півзахисника Габріела Меніно.

Про це повідомив бразильський блогер Хорхе Нікола.

Українські клуби пропонували за 20-річного бразильця близько 8 млн євро.

Бразильський клуб навіть не назвав суму, за яку готовий був би відпустити опорного півзахисника, здатного зіграти центрального хавбека і правого захисника.

Тransfermarkt оцінює гравця в 10 мілн євро, його контракт з Палмейрас розрахований до кінця 2024 року.

Раніше повідомлялося, що Динамо може підписати гравця збірної Бразилії.