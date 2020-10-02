Палмейрас відмовив Шахтарю та Динамо у трансфері Меніно

Джерело - tribuna.com.
Палмейрас відхилив пропозиції Шахтаря і Динамо з купівлі півзахисника Габріела Меніно.
Про це повідомив бразильський блогер Хорхе Нікола.
Українські клуби пропонували за 20-річного бразильця близько 8 млн євро.
Бразильський клуб навіть не назвав суму, за яку готовий був би відпустити опорного півзахисника, здатного зіграти центрального хавбека і правого захисника.
Тransfermarkt оцінює гравця в 10 мілн євро, його контракт з Палмейрас розрахований до кінця 2024 року.
Раніше повідомлялося, що Динамо може підписати гравця збірної Бразилії.