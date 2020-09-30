Тренерський штаб Динамо має підготувати нову стратегію на груповий етап Ліги чемпіонів.

Про це розповів півзахисник київського клубу Жерсон Родрігес.

"Я думаю, ми виступили добре. Зіграли компактно, як і просив нас тренер, і непогано контратакували. І я б не сказав, що противник сьогодні був слабкий. Просто ми добре захищалися і непогано вибігали в контратаки.

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Груповий етап Ліги чемпіонів - це зовсім інший рівень. І ми будемо готуватися. Упевнений, тренерський штаб виробить правильну стратегію. Нам треба тільки тренуватися і сподіватися на краще", - сказав Родрігес.