 Динамо розгромило Гент і вийшло до групового етапу Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо розгромило Гент і вийшло до групового етапу Ліги чемпіонів

Вчора 23:47 456 2
Супряга взяв участь у трьох забитих голах киян
Динамо розгромило Гент і вийшло до групового етапу Ліги чемпіонів
#Динамо, #Гент

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді фіналу кваліфікації Ліги чемпіонів київське Динамо приймало Гент.

Київська команда змогла забити швидкий гол - Супряга з під Пластуна виконав передачу і Буяльський п’ятою переправив м’яч у сітку воріт гостей. На 36-ій хвилині матчу Супряга заробив пенальті, виконуючи простріл, м’яч поцілив у руку Пластуна. Пенальті реалізував Де Пена. Через дві хвилини у ворота Гента було призначено ще одне пенальті за порушення правил проти Супряги у карному майданчику. Але після перегляду VAR пенальті було скасовано у зв’язку з фіксацією положення поза грою у Супряги. 

На старті другого тайму матчу захисник гостей порушив правила проти Супряги і було призначено ще одне пенальті, яке майстерно реалізував Родрігес

Ліга чемпіонів
Кваліфікація, фінал
Матч-відповідь, 29 вересня

Динамо - Гент 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 9 Буяльський, 2:0 - 36 Де Пена (пен), 3:0 - 49 Родрігес (пен)

Перший матч - 2:1.

Динамо: Георгій Бущан - Томаш Кендзьора, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Караваєв – Микола Шапаренко (Олександр Андрієвський 77), Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський - Карлос де Пена (Беньямін Вербіч 60), Жерсон Родрігес (Віктор Циганков 60) - Владислав Супряга

Гент: Деві Руф - Алессіо Кастро-Монтес (Джоржан Ботака 65), Мішель Нгаджу-Нгаджі, Ігор Пластун, Нуріо Фортуна - Ніклас Дорш, Еліша Овусу (Сулейман Марі 54), Франк Ньянгбо - Тім Кляйндінст, Осман Букарі, Лоран Депуатр (Матіас Самуаз 76)

Попередження: Аллесіо Кастро-Монтес 12, Ігор Пластун 42, Нуріо Фортуна 49.

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