Луческу: Найголовніше - забути рахунок першого матчу

Гент нині грає під великим тиском, тому що результати останніх ігор були незадовільними.

Про це заявив наставник Динамо Мірча Луческу.

"Що зараз найголовніше в підготовці до матчу? Найважливіше - забути рахунок. Природно, не треба забувати гру, атмосферу, настрій, шанс, який у нас суперник. Але результат потрібно забути, це найголовніше.

Те, що мені не сподобалося, я обговорюю всередині колективу зі своїми гравцями.

Одне, що я хочу сказати, з приводу завтрашньої гри. Нас чекає дуже складна гра проти дуже хорошого суперника. Вони грать під великим тиском, тому що результати останніх ігор були незадовільними. Але їхня гра в останньому матчі була дуже хорошої якості. Тому я чекаю хорошої гри від своїх гравців, бо в іншому випадку буде дуже складно", - сказав Луческу.