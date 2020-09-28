Луческу розповів про стан Родрігеса перед матчем з Гентом

Джерело - sport.ua.
Гравець Динамо Жерсон Родрігес, який пропускав матч з Минаєм, може вийти на поле з Гентом.
Про це заявив наставник киян Мірча Луческу.
"Про Попова не може бути мови, оскільки він вчора (у неділю) тільки вперше займався в загальній групі. Родрігес? Він місяць тому отримав травму в матчі за збірну Люксембургу. Ця травма його іноді турбує. Але вчора він тренувався в загальній групі. Поки з ним все добре.
Про Цітаішвілі ви мене питаєте вже втретє. Він частина колективу. Останню гру він грав. Він такий же гравець, як і всі інші", - сказав Луческу.
Матч Динамо - Гент відбудеться в Києві у вівторок, 29-го вересня, о 22:00.