Луческу розповів про стан Родрігеса перед матчем з Гентом

Гравець Динамо Жерсон Родрігес, який пропускав матч з Минаєм, може вийти на поле з Гентом.

Про це заявив наставник киян Мірча Луческу.

"Про Попова не може бути мови, оскільки він вчора (у неділю) тільки вперше займався в загальній групі. Родрігес? Він місяць тому отримав травму в матчі за збірну Люксембургу. Ця травма його іноді турбує. Але вчора він тренувався в загальній групі. Поки з ним все добре.

Про Цітаішвілі ви мене питаєте вже втретє. Він частина колективу. Останню гру він грав. Він такий же гравець, як і всі інші", - сказав Луческу.