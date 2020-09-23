Рієка - Колос: анонс та прогноз матчу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Рієка (Рієка, Хорватія) - Колос (Ковалівка, Україна)

Ліга Європи. Кваліфікація, третій раунд 24 вересня Колос з Ковалівки в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи зустрінеться з хорватською Рієкою. Учасник плей-оф кваліфікації визначиться 24-го вересня. Матч відбуватиметься в Хорватії.

Рієка

Хорватський клуб посів третє місце в чемпіонаті країни минулого сезону і напряму вийшов до третього кваліфікаційного раунду ЛЄ. Першого серпня "білі" здобули перемогу в Кубку Хорватії, перемігши загребський Локомотивою з мінімальним рахунком. 15 серпня відновився національний чемпіонат і Рієка має досить нестабільну форму. Підопічні Симона Рожмана виграли два домашні матчі і програли два виїздні.

Одного разу Рієка вже зустрічалася з українським клубом. Було це у сезоні 2009/2010 – у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи хорвати двічі поступилися харківському Металісту (1:2, 0:2).

Напередодні старту в Лізі Європи Рієка продала свого головного бомбардира Антоніо Чолака в грецький ПАОК. 27-річний форвард оформив двадцять голів в сорока матчах минулого сезону.

Останні матчі:

Осієк 3:0 Рієка

Рієка 2:1 Істра 1961

Локомотива Загреб 1:0 Рієка

Рієка 2:1 Шибеник

Рієка 1:0 Локомотива Загреб

Колос

Український клуб вже провів свій перший матч в ЛЄ цього сезону, підопічні Костишина здолали грецький Аріс у другому раунді кваліфікації. В УПЛ команда з Ковалівки виступає не менш впевнено. Після поразки від Шахтаря, Колос розгромив Львів, а також переміг Рух.

У головного тренера команди наразі усі гравці в обоймі, що дає надію на вдалий результат у матчі.

Рух Львів 1:2 Колос

Аріс 1:2 Колос

Колос 4:0 Львів

Шахтар Донецьк 3:1 Колос

Пряма мова:

Руслан Костишин (головний тренер Колоса): На мою думку, зібраної інформації по Рієці було більш ніж достатньо, щоб якісно підготуватися до протистояння. На цьому етапі вже потрібно враховувати кожну дрібницю. До того ж, я завжди дотримувався думки, що важливіше, як зіграла твоя команда, і чи спрацювали домашні заготовки

Симон Рожман (головний тренер Рієки): Вихід Колоса на цю стадію змагань не став для мене несподіванкою. Ми будемо грати з сильною і агресивною командою, у якій практично немає перепадів в грі. Вони пропускають мало і це неспроста

Ставки букмекерів

Перемога Рієка – 1,84, перемога Колоса – 4,60, нічия – 3,45.

Прогноз Чемпіона: 2:1