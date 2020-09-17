Колос обіграв Аріс у кваліфікації Ліги Європи

Колос вийшов у третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 вересня, Колос у 2-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи у Салоніках грав проти грецького клубу Аріс.

Колос відкрив рахунок на початку другого тайму, Богданов зі штрафного навісив на дальню штангу, де Новак з метра головою вколотив м’яч у ворота.

Менш ніж за 10 хвилин Аріс зміг відігратися, Гама з лінії штрафного влучно пробив у правий кут воріт.

Перемогу Колосу приніс гол Антюха, який зіграв на добиванні після потужного удару Ємця.

Ліга Європи

Кваліфікація, Другий раунд

17 вересня

Аріс – Колос 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 47 Новак, 1:1 – 55 Гама, 1:2 – 63 Антюх

Колос: Волинець – Зозуля, Гавриш, Петров, Новак, Ємець, Задоя, Богданов, Смирний, Антюх, Лисенко

Запас: Кучеренко – Чорноморець, Мілько, Морозко, Ільїн, Костишин, Селезньов

Аріс: Хуліан – Роз, Саша, Ганя, Даткович, Бертольйо, Бруно Гама, Джегго, Матілья, Фетфацідіс, Крістіан

Запас: Буше – Мансіні, Сенгергіс, Багаліаніс, Делізісіс, Манос