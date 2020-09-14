 Селюк: Беніто і Каргбо - гравці за борщ і навіть без пампушок | Футбол | Champion.com.ua
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Селюк: Беніто і Каргбо - гравці за борщ і навіть без пампушок

Сьогодні 20:10 134 0
Менеджер Беніто і Каргбо - про фінансові апетити своїх підопічних
Селюк: Беніто і Каргбо - гравці за борщ і навіть без пампушок
#Селюк, #Динамо

Джерело - sport.ua.

Беніто і Каргбо показали, що з точки зору ціна - якість Динамо зробило правильні придбання.

Про це заявив менеджер Дмитро Селюк.

"З огляду на специфіку моєї діяльності, ви знаєте, що у мене переважно футболісти-іноземці. А зараз знову Україна закрита на в'їзд до 29 числа. Я готую візи і думаю, що парочка гравців ще прийде. А може, і більше. Ситуація така, що ми більше займаємося документами, ніж спортивними показниками.

Деяким скептикам хочу сказати: Беніто і Каргбо показали, що з точки зору ціна - якість Динамо зробило правильні придбання. Зрозуміло, що Луческу не посадить Циганкова на лавку. Це гравець збірної України, Динамо і так далі. За нього хочуть великі гроші. А грати по 10 хвилин або чекати, поки Циганков травмується - немає сенсу. Краще Беніто буде отримувати ігрову практику. Циганков - дай Бог теж буде добре грати і Динамо його продасть у хороший клуб за великі гроші. А тут вже і Беніто буде готовий. Зарплати у цих гравців невеликі, тут не потрібні якісь мільйони, це гравці за борщ і навіть без пампушок", - сказав Селюк.

Раніше, Олімпік з Беніто та Каргбо переграли Дніпро-1.

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