Олімпік у більшості переграв Дніпро-1 у 2 турі УПЛ

Наприкінці першого тайма Когут отримав пряму червону картку

Джерело - Чемпіон.

Донецький Олімпік здобув перемогу над Дніпром-1 у рамках другого туру української Прем'єр-ліги.

На 44-й хвилині матчу Шахаб Зейхеді зумів відкрити рахунок.

Наприкінці першого тайму Когут отримав пряму червону картку. Після цього Тейшейра забив другий гол донецької команди.

Хобленко зумів відіграти один гол, але крапку в матчі поставив Політило на 77-й хвилині матчу.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

12 вересня, 2 тур

Дніпро-1 - Олімпік 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 44 Зейхеді, 0:2 - 47 Тейшейра, 1:2 - 50 Хобленко, 1:3 - 77 Політило(П)

Стартові склади команд:

Дніпро-1: Сарнавський, Адамюк, Кравченко(Булеца 69), Довбик(Вакулко 81), Когут, Хобленко, Цуріков(Дубінчак 63), Логінов, Тейлор, Ді Франко(Багатов 70), Сваток(Дуглас 85)

Запасні: Юрчук, Сафронов, Булеца, Дуглас, Дубінчак, Назаренко, Батагов, Вакулко, Чичиков

Олімпік: Кичак, Зотько(Цимбалюк 56), Снурніцин, Лебеденко,Пасіч(Ксьонз 72), Тейшейра(Альваренга 79), Бабенко, Політило, Завійський, Беніто, Зейхеді(Каргбо 79)

Запасні: Альїмі, Ксьонз, Цимбалюк, Крачук, Романовський, Чогадзе, Каргбо, Аблітаров, Альваренга

Жовті картки: Зейхеді(22), Ді Франко(37), Беніто(90+2)

Червона картка: Когут(45+1)

Нагадаємо, Динамо не змогло перемогти Десну.