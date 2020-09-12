Джерело - Футбол 24.
Головним претендентом на першу відставку в АПЛ став тренер Вест Гема Девід Моєс.
Про це повідомляє Oddschecker.
Вірогідність такого лише 4 до 1.
Трохи нижче розташувався ветеран тренерського цеху Рой Ходжсон - його звільнення з посади наставника Крістал Пелас 7/1.
До сумнівної трійці лідерів увійшов новачок АПЛ Скот Паркер, який очолює Фулгем – його шанси становлять 10 до 1.
Відзначимо, що до списку увійшли і зіркові фахівці – Марсело Б'єлса (20/1), Карло Анчелотті (25/1) і Брендан Роджерс (25/1).
Нагадаємо, керівництво АПЛ заблокувало продаж Ньюкасла саудівським інвесторам.
Також, АПЛ планує терміново повернути уболівальників на трибуни.