АПЛ планує терміново повернути уболівальників на трибуни

Джерело - sport.ua.
Старт сезону АПЛ пройде без уболівальників на трибунах, проте керівництво Ліги сподівається, що у Великій Британії все-таки дозволять допуск людей на арени.
Про це розповів виконавчий глава АПЛ Річард Мастерс.
"Нам терміново потрібні вболівальники на трибунах, це пріоритет номер один. З цілої низки причин, в тому числі економічних, соціальних і спортивних.
Не можна вічно тягнути ситуацію без уболівальників", - відзначив Мастерс.
Якщо весь сезон 2020/21 пройде без уболівальників, то клуби АПЛ втратять 700 млн фунтів.
Нагадаємо, рекордсмен АПЛ оголосив про завершення кар'єри.