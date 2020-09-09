АПЛ планує терміново повернути уболівальників на трибуни

Старт сезону АПЛ пройде без уболівальників на трибунах, проте керівництво Ліги сподівається, що у Великій Британії все-таки дозволять допуск людей на арени.

Про це розповів виконавчий глава АПЛ Річард Мастерс.

"Нам терміново потрібні вболівальники на трибунах, це пріоритет номер один. З цілої низки причин, в тому числі економічних, соціальних і спортивних.

Не можна вічно тягнути ситуацію без уболівальників", - відзначив Мастерс.