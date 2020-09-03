Колишні футболісти Сталі будуть заарештовані у Вірменії

Гравці звинувачуються в хуліганстві

Колишні гравці кам'янської Сталі і збірної Вірменії Едгар і Гор Малакян будуть заарештовані на батьківщині.

Про це повідомляє Радіо Азатутюн.

Футболістам національної збірної, братам Гору і Едгару Малакяном було пред'явлено звинувачення в застосуванні насильства стосовно до представника влади і вчиненні хуліганства. Слідчий комітет подав до суду клопотання про арешт братів.

Згідно зі звинуваченням, кілька днів тому представники Дорожньої поліції помітили машину, що належить одному братів, яка порушила правила паркування, і по гучномовцю зажадали наблизитися. За фактом адміністративного правопорушення був складений протокол.

У цей момент до них підійшли брати-футболісти, що знаходилися в нетверезому стані, і зажадали від інспекторів не привертати їх друга-спортсмена до відповідальності, але, отримавши відмову, стали свідомо перешкоджати виконанню співробітниками поліції службових обов'язків, вступили з ними в бійку, відірвали у одного з поліцейських службовий значок і відеозаписувальний пристрій, а в іншого - погони.

26-річний брат вдарив кулаком в обличчя одному з поліцейських, завдавши тому травму. До них підійшли також інші співробітники поліції і слідчі Служби національної безпеки, і, згідно зі звинуваченням, щодо останніх також було застосовано насильство. Тобто, під час інциденту були присутні представники як мінімум двох правоохоронних структур.

Нагадаємо, Едгар і Гор Малакян виступали в Україні з 2016 по 2017 рік.

Раніше, Арарат-Вірменія Вакуленка програв Омонії у кваліфікації Ліги чемпіонів.