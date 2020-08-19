Арарат-Вірменія Вакуленка програв Омонії у кваліфікації Ліги чемпіонів

Українець відіграв увесь матч

Джерело - Чемпіон.

В 1/8 фіналу кваліфікації Ліги чемпіонів -2020/2021 Арарат-Вірменія зустрічався з Омонією.

Протистояння команд у кваліфікації складається з одного матчу. Основний час зустрічі завершився без забитих голів і було призначено два додаткові тайми. А на 94 хвилині Омонія вийшла вперед. Через чотири хвилини Арарат-Вірменія залишився у меншості. Гості довели гру до перемоги.

Українець Сергій Вакуленко у складі вірменської команди відіграв увесь матч.

Ліга чемпіонів-2020/2021

Кваліфікація, 1/8 фіналу

19 серпня

Арарат-Вірменія (Вірменія) – Омонія (Кіпр) 0:1 (0:0, 0:0, 0:1, 0:1)

Гол: 0:1 - 94 Сантос

Нагадаємо, Динамо з хокейним рахунком переграло Астану у кваліфікації Ліги чемпіонів.