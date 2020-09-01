У тренера збірної Швейцарії виявили коронавірус

Матч з Україною має відбутися у заплановану дату

Тренер воротарів збірної Швейцарії Патрік Фолетті здав позитивний тест на коронавірус. Результат тесту прийшов у вівторок, всі інші тести - негативні.

Про це повідомляє sport.ua.

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У 46-річного тренера немає ніяких симптомів. Він перебуватиме на самоізоляції.

Після виявлення випадку інфікування в національній команді футбольний союз Швейцарії провів консультацію з органами охорони здоров'я. Для збірної Швейцарії наразі немає ніяких обмежень.

Матч Україна - Швейцарія має відбутися 3 вересня у Львові.

Раніше, Шевченко назвав найкращого гравця збірної України на зборах.