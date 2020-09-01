Шевченко назвав найкращого гравця збірної України на зборах

Півзахисник Шахтаря Сергій Болбат найкраще себе проявив на зборах національної команди.

Про це розповів головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

"Ми постійно проводимо міні-збори. Весь тренерський штаб і я вражені вашою роботою, вашої віддачею.

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Я думаю, що буде правильно, якщо ми, коли збираємося, особливо на такі міні-збори, відзначати кращого гравця. Який тренується краще, підхід, ставлення.

Буде правильно, якщо кожен з нас буде писати навмання трійку своїх найкращих гравців. Так як перший збір вже практично пройшов, а я ввів це правило, то можна я виберу найкращого гравця на цьому зборі? Чи дасте мені таке право? Я вважаю, що найкращим був Сергій Болбат. За його відношення ", - сказав Шевченко.