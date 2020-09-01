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Шевченко назвав найкращого гравця збірної України на зборах

Сьогодні 12:25 802 0
Андрій Шевченко прокоментував збори команди
Шевченко назвав найкращого гравця збірної України на зборах
#УАФ, #Україна, #Шевченко

Джерело - УАФ.

Півзахисник Шахтаря Сергій Болбат найкраще себе проявив на зборах національної команди.

Про це розповів головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

"Ми постійно проводимо міні-збори. Весь тренерський штаб і я вражені вашою роботою, вашої віддачею.

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Я думаю, що буде правильно, якщо ми, коли збираємося, особливо на такі міні-збори, відзначати кращого гравця. Який тренується краще, підхід, ставлення.

Буде правильно, якщо кожен з нас буде писати навмання трійку своїх найкращих гравців. Так як перший збір вже практично пройшов, а я ввів це правило, то можна я виберу найкращого гравця на цьому зборі? Чи дасте мені таке право? Я вважаю, що найкращим був Сергій Болбат. За його відношення ", - сказав Шевченко.

Нагадаємо, став відомий арбітр матчу Україна - Швейцарія у Лізі націй.

Раніше, Шевченко назвав деталі нового контракту зі збірною України.

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