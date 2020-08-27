Матч з донецьким Шахтарем (3:1) у Суперкубку України показав для чого запрошували Мірчі Луческу до Динамо.

Про це заявив російський коментатор Олексій Андронов.

"Про перспективи поки говорити рано, оскільки потрібно знати суперника і зрозуміти, в якому стані буде команда після паузи. В якому стані повернуться гравці зі збірних...

Скажу трохи про інше. Таким щасливим я вже давно не бачив Ігоря Суркіса. Напевно, останній раз це було, коли за Реброва команда виграла звання чемпіона. Думаю, в матчі з Шахтарем Динамо дуже добре показало те, за що Луческу запрошували в команду.

Якщо команда буде так само готова до матчів Ліги чемпіонів з точки зору тактики, якщо вона буде так само віддаватися на полі, я думаю, що у киян є шанси проти будь-якого суперника. Особливо, якщо два-три травмованих повернуться до строю, і з'явиться варіативність, з'явиться можливість вибору, оскільки ми побачили, що тому ж Супрязі на такому рівні поки важко грати.

Головне, що пішла серйозна структурна робота. За всіх наявних проблем, за явної переваги "Шахтаря" за складом, ця робота дала результат. Це вселяє оптимізм і дає привід сподіватися, що бар'єр кваліфікації буде, нарешті, подолано. Цього хочуть абсолютно всі в Динамо: і футболісти, і тренери, і президент", - сказав Андронов.