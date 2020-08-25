 Динамо розібралося із Шахтарем у Суперкубку України | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо розібралося із Шахтарем у Суперкубку України
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Динамо розібралося із Шахтарем у Суперкубку України

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Динамо розібралося із Шахтарем у Суперкубку України
#Динамо, #Шахтар, #Суперкубок України

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 серпня, у матчі за Суперкубок України Шахтар зустрічався із Динамо.

Першими рахунок у матчі відкрили кияни, коли передачу Сидорчука замкнув Де Пена. Через 10 хвилин Жерсон Родрігес подвоїв перевагу Динамо ефектно перекинувши Пятова.

Наприкінці першого тайму Жуніор Мораес зміг відіграти один м’яч - нападник використав флангову передачу.

Актуально: Шахтар - Динамо 1:3. Відео голів та огляд матчу

Остаточну крапку у грі поставив Фран Соль, який використав передачу Андрієвського та переправив м'яч у пусті ворота Шахтарі.

У підсумку Динамо виграло Суперкубок із рахунком – 3:1.

Суперкубок України
25 серпня

Шахтар – Динамо 1:3 (1:2)

Голи: 0:1 – 20 Де Пена, 0:2 – 31 Родрігес, 1:2 – 37 Мораес, 1:3 – 83 Соль

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