Каштру: Отримав задоволення від знайомства з Луческу

Мірчі Луческу буде завжди шанованою людиною в українському футболі.

Про це заявив головний тренер Шахтаря Луїш Каштру.

"Футбол - гра, за якою стежать багато вболівальників. Відбувається багато несподіваних речей. Суперник практично не атакував в перебігу гри: три удари - три голи. У другому таймі вони були повністю притиснуті до своїх воріт. Ми грали в лінію з трьох в другому таймі з Матвієнком і Додо по флангах.

Ми виконали багато роботи в атаці, створили величезну кількість моментів, але, на жаль, не вдалося реалізувати. Потім Динамо забило третій... Ми випустили Фернандо, щоб забити другий гол, але не вийшло.

У футболі залишаються тільки голи. Тренер і команда повинні приймати результат і продовжувати працювати. Після ось такої несправедливості. Результат не відповідає грі.

Протистояння з Луческу? Я ніколи б не грав проти тренера і не буду. Моя команда грає проти команди, якою управляє мій колега-тренер. Луческу буде завжди шанованою людиною в українському футболі.

В кінці кар'єри запам'ятовується те, що ми зробили і як шанобливо ставилися до гравців, тренерів. Так потрібно поважати футбол. Тому я отримав задоволення від знайомства з Луческу", - зазначив Каштру.