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Бурда: До матчу з Шахтарем готуємось дуже серйозно

Сьогодні 15:17 966 0
Микита Бурда прокоментував матч проти Шахтаря
Бурда: До матчу з Шахтарем готуємось дуже серйозно
#Динамо, #Бурда, #Шахтар

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Динамо дуже хоче перемогти у матчі за Суперкубок проти Шахтаря.

Про це розповів захисник киян Микита Бурда.

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"Про товариський статус не може бути й мови. Сприймаємо його як відкриття сезону, як поєдинок за трофей із нашим головним та принциповим конкурентом — Шахтарем. Тому готуємося дуже серйозно, як і на усі матчі.

Звісно, дуже хочемо перемогти. Із нетерпінням чекаємо на старт нового сезону, хочеться реабілітуватися за минулий не дуже вдалий рік, та й за футболом вже скучили", - розповів Бурда.

Нагадаємо, Динамо дозаявило Кравця.

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