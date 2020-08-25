Бурда: До матчу з Шахтарем готуємось дуже серйозно

Динамо дуже хоче перемогти у матчі за Суперкубок проти Шахтаря.

Про це розповів захисник киян Микита Бурда.

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"Про товариський статус не може бути й мови. Сприймаємо його як відкриття сезону, як поєдинок за трофей із нашим головним та принциповим конкурентом — Шахтарем. Тому готуємося дуже серйозно, як і на усі матчі.

Звісно, дуже хочемо перемогти. Із нетерпінням чекаємо на старт нового сезону, хочеться реабілітуватися за минулий не дуже вдалий рік, та й за футболом вже скучили", - розповів Бурда.