 Шахтер - Динамо: смотреть онлайн матч за Суперкубок Украины 25.08.2020 - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна
Вчора 19:50 5161
Шахтар - Динамо: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок України
Сьогодні 11:02 256
Шахтар - Динамо: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок України. LIVE
Сьогодні 10:23 3920
Брати Клички потрапили до ТОП-10 найпотужніших суперваговиків за 50 років
Сьогодні 08:08 1265
Маркевич: Динамо здивує мене, якщо пройде до групового етапу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:06 1022
Дніпро-1 готує трансфер Булеци та хавбека Порту
Вчора 20:36 1616
Зоря та Дніпро-1 цікавляться Русином
Вчора 19:45 1742
WBC може призначити бій Повєткіна з Усиком
Вчора 11:15 3485
Стало відомо, яким буде обмін між УПЛ, Першою та Другою лігами
Вчора 06:34 2056
Баварія переграла ПСЖ і стала переможницею Ліги чемпіонів
23.08.2020 23:57 1946
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:02 Футбол Шахтар - Динамо: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок України 256
10:57 Бокс Дерев'янченко: Вважаю себе занадто досвідченим для Чарло 118
10:41 Футбол Гецко: Найкращий тренер в історії Шахтаря очолив Динамо 195
10:25 Футбол Колишній форвард Кременя приїде на перегляд до Волині 284
10:23 Пряма трансляція Шахтар - Динамо: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок України. LIVE 3920
10:10 Бокс Портер: Мене не здивує перемога Лопеса над Ломаченком 696
09:55 Футбол Полісся може орендувати хавбека Колоса 384
09:40 Футбол Моратті: Думаю, Інтер вже намагався підписати Мессі 551
09:26 Хокей Айлендерс знищив Філадельфію, Даллас переграв Колорадо. Результати плей-оф НХЛ 867
09:10 Теніс Ястремська вийшла до третього кола турніру у Нью-Йорку 754
09:00 Блог Зеленський вручив Вірастюку державну нагороду 599
08:55 Баскетбол Маямі вийшов до другого раунду. Результати матчів НБА 685
08:40 Футбол Верес підписав форварда з великим досвідом виступів в УПЛ 1169
08:24 Футбол ПСЖ може возз'єднати Суареса і Неймара в одній команді 986
08:08 Бокс Брати Клички потрапили до ТОП-10 найпотужніших суперваговиків за 50 років 1265
07:06 Футбол Маркевич: Динамо здивує мене, якщо пройде до групового етапу Ліги чемпіонів 1022
24 Серпня 2020
23:53 Теніс Світоліна заявилась на турнір WTA у Страсбурзі 2182
23:41 Футбол Каштру: Фактор Луческу не вплине на результат Суперкубка 2422
23:28 Бокс Промоутер спростував переговори Усика з Повєткіним 2363
23:16 Футбол В Україні VAR не буде працювати до кінця вересня 2492
22:58 Футбол Карпати призначили нового головного тренера 3087
22:46 Футбол Федецький: Чемпіонська гегемонія Шахтаря продовжуватиметься наступні 5 років 2733
22:29 Бокс Ф’юрі дав вагому пораду Вайту 2635
22:16 Футбол Каштру виділив зміни у Динамо 2963
21:57 Футбол Русин та Вантух повернулися у розташування Динамо 2637

Шахтар - Динамо: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок України. LIVE

Сьогодні 10:23 3920 0
Шахтар - Динамо: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок України. LIVE
#Шахтар, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар та Динамо Київ розіграють між собою Суперкубок України.

Матч Шахтар - Динамо відбудеться 25 серпня на НСК Олімпійський, гра розпочнеться о 21:00.

Трансляцію здійснюватиме телеканал Футбол 1. Також матч за Суперкубок України Шахтар - Динамо можна буде переглянути на нашому сайті.

Плеєр буде доступний незадовго до початку поєдинку. 

Гра між чемпіоном та володарем кубка вперше відбудеться у Києві. Раніше 10 раз матч за Суперкубок відбувався в Одесі, двічі - у Полтаві, по одному разу - в Сумах, Запоріжжі, Луганську та Львові.

Шахтар є чинним чемпіоном України, Динамо – володарем національного кубка.

Коментарі ()