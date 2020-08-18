Інгулець буде проводити домашні матчі УПЛ на Дніпро-Арені

Клуб ділитиме арену з Дніпром-1

Джерело - Чемпіон.

Інгулець, який в минулому сезоні завоював право виступати в УПЛ, буде проводити свої домашні матчі в елітному дивізіоні в Дніпрі на стадіоні Дніпро-Арена.

Про це повідомляє ТК Футбол.

Новий стадіон в Петровому буде готовий тільки в квітні 2021-го, і раніше керівництво клубу заявляло про те, Інгулець гратиме в Кропивницького на стадіоні Зірка. Цікаво, що поки що саме Зірка на офіційному сайті УПЛ заявлена ​​як домашній стадіон клубу на сезон.

Нагадаємо, що зараз на Дніпро-Арені, яка вміщує 31 тисяч глядачів, домашні матчі проводить Дніпро-1.