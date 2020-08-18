 Інгулець буде проводити домашні матчі УПЛ на Дніпро-Арені | Футбол | Champion.com.ua
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Інгулець буде проводити домашні матчі УПЛ на Дніпро-Арені

Сьогодні 18:10 461 0
Клуб ділитиме арену з Дніпром-1
Інгулець буде проводити домашні матчі УПЛ на Дніпро-Арені
#Інгулець, #Дніпро-Арена

Джерело - Чемпіон.

Інгулець, який в минулому сезоні завоював право виступати в УПЛ, буде проводити свої домашні матчі в елітному дивізіоні в Дніпрі на стадіоні Дніпро-Арена.

Про це повідомляє ТК Футбол.

Новий стадіон в Петровому буде готовий тільки в квітні 2021-го, і раніше керівництво клубу заявляло про те, Інгулець гратиме в Кропивницького на стадіоні Зірка. Цікаво, що поки що саме Зірка на офіційному сайті УПЛ заявлена ​​як домашній стадіон клубу на сезон.

Нагадаємо, що зараз на Дніпро-Арені, яка вміщує 31 тисяч глядачів, домашні матчі проводить Дніпро-1.

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