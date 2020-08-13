Інгулець, який вийшов до УПЛ, буде проводити домашні матчі в Кропивницькому на стадіоні Зірка.

Про це заявив президент клубу Олександр Поворознюк.

"Домашні матчі ми будемо проводити в Кропивницькому на стадіоні Зірка. Запасним стадіоном заявили стадіон Ніка в Олександрії. Стадіон, який будується, мені пообіцяли здати під ключ до квітня 2021 року. Його будуть робити не поспішаючи, щоб не було претензій до нього", - сказав Поворознюк.