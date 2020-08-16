Бельгієць обійшов інших номінантів - Трента Александер-Арнольда, Джордана Хендерсона, Садіо Мане (всі - Ліверпуль), Денні Інгса (Саутгемптон), Ніка Поупа (Бернлі) і Джеймі Варді (Лестер Сіті)

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брейне став найкращим гравцем сезону в АПЛ.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Бельгієць обійшов інших номінантів - Трента Александер-Арнольда, Джордана Хендерсона, Садіо Мане (всі - Ліверпуль), Денні Інгса (Саутгемптон), Ніка Поупа (Бернлі) і Джеймі Варді (Лестер Сіті).

Рнашіе Александр-Арнольд став найкращим молодим гравцем, а Юрген Клопп завоював звання найкращого тренера року.