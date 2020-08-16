Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брейне став найкращим гравцем сезону в АПЛ.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Introducing your 2019/20 @EASPORTSFIFA Player of the Season...— Premier League (@premierleague) August 16, 2020
✨ 𝙆𝙚𝙫𝙞𝙣 𝘿𝙚 𝘽𝙧𝙪𝙮𝙣𝙚 ✨#PLAwards pic.twitter.com/I2EJPUPLz8
Бельгієць обійшов інших номінантів - Трента Александер-Арнольда, Джордана Хендерсона, Садіо Мане (всі - Ліверпуль), Денні Інгса (Саутгемптон), Ніка Поупа (Бернлі) і Джеймі Варді (Лестер Сіті).
Рнашіе Александр-Арнольд став найкращим молодим гравцем, а Юрген Клопп завоював звання найкращого тренера року.