Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп був удостоєний нагороди найкращому тренеру сезону в АПЛ.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
На це звання також претендували наставник Лестера Брендан Роджерс, тренер Челсі Френк Лампард і менеджер Шеффілд Юнайтед Кріс Вайлдер.
Congrats again, Jurgen Klopp 👏— Premier League (@premierleague) August 15, 2020
The @LFC boss has been named @BarclaysFooty Manager of the Season for 2019/20 ➡️ https://t.co/WN6JCW9XFC#PLAwards pic.twitter.com/iwSaVZOweU
Нагадаємо, Александер-Арнольд - найкращий молодий гравець сезону в АПЛ.
Раніше Ліверпуль оголосив про покупку захисника Цімікаса у Олімпіакоса.