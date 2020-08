Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп був удостоєний нагороди найкращому тренеру сезону в АПЛ.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

На це звання також претендували наставник Лестера Брендан Роджерс, тренер Челсі Френк Лампард і менеджер Шеффілд Юнайтед Кріс Вайлдер.

Congrats again, Jurgen Klopp 👏



The @LFC boss has been named @BarclaysFooty Manager of the Season for 2019/20 ➡️ https://t.co/WN6JCW9XFC#PLAwards pic.twitter.com/iwSaVZOweU