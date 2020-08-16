 Клопп став найкращим тренером сезону в АПЛ | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Севілья та Манчестер Юнайтед визначать першого фіналіста Ліги Європи
Сьогодні 01:33 769
Ліга Європи. Інтер (Мілан, Італія) - Шахтар (Донецьк, Україна): матч-центр
Сьогодні 13:11 6487
Міочич переміг Корм'є і захистив титул чемпіона UFC
Сьогодні 08:15 266
Севілья - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція півфіналу Ліги Європи. LIVE
Сьогодні 01:59 2981
Визначились півфінальні пари Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:04 690
Ліон сенсаційно переграв Манчестер Сіті та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:53 1746
Пластун забиває за Гент у другій грі поспіль
Вчора 21:26 1221
Гамільтон здобув поул на Гран-прі Іспанії
Вчора 17:04 343
Мехелен орендував Шведа з правом викупу
Вчора 16:29 1549
Ліга Європи. Інтер - Шахтар: онлайн-трансляція
Вчора 15:52 5922
Блоги
Це фіаско, братан. Епічний промах Стерлінга по пустих воротах Ліона
Це фіаско, братан. Епічний промах Стерлінга по пустих воротах Ліона Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:22 873
Шлях Інтера до півфіналу Ліги Європи проти Шахтаря. ВІДЕО
Шлях Інтера до півфіналу Ліги Європи проти Шахтаря. ВІДЕО Valeriy Ruchka
Вчора 22:07 1304
Пластун забиває за Гент у другій грі поспіль
Пластун забиває за Гент у другій грі поспіль Андрій Твердохліб
Вчора 21:26 1219
Велике прання в Динамо, революція в Дніпро-1 та список Шевченка - ТаТоТаке
Велике прання в Динамо, революція в Дніпро-1 та список Шевченка - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 15:42 564
Барселона - Баварія: гол Левандовського та дубль Коутіньйо завершили знущання з каталонців
Барселона - Баварія: гол Левандовського та дубль Коутіньйо завершили знущання з каталонців Valeriy Ruchka
Вчора 00:08 1130
Пашалич ефектним ударом виводить Аталанту вперед
Пашалич ефектним ударом виводить Аталанту вперед Андрій Твердохліб
12.08.2020 22:36 1064
Відео. Рік тому 13-річний український вундеркінд став чемпіоном Європи
Відео. Рік тому 13-річний український вундеркінд став чемпіоном Європи Андрій Твердохліб
12.08.2020 20:07 6024
Шахтар знищує Базель! Патрік робить рахунок 3:0 нам користь гірників
Шахтар знищує Базель! Патрік робить рахунок 3:0 нам користь гірників Андрій Твердохліб
11.08.2020 23:36 1045
Тайсон подвоює перевагу Шахтаря в чвертьфіналі Ліги Європи
Тайсон подвоює перевагу Шахтаря в чвертьфіналі Ліги Європи Андрій Твердохліб
11.08.2020 22:31 1625
ГООООООЛ. Мораес відкриває рахунок уже на 2-й хвилині
ГООООООЛ. Мораес відкриває рахунок уже на 2-й хвилині Андрій Твердохліб
11.08.2020 22:07 1850
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:11 Футбол Ліга Європи. Інтер (Мілан, Італія) - Шахтар (Донецьк, Україна): матч-центр 6487
13:10 Футбол Де Брейне - найкращий гравець сезону в АПЛ 100
12:54 Футбол Матвієнко: Не знаю, чому йшов з Шахтаря в оренду, але обидва рази не в Маріуполь 121
12:38 Футбол Завдання Луческу - боротися за перше місце, - Суркіс 275
12:28 ММА Джонс: Бій за титул чемпіона світу у важкій вазі. Дуже скоро побачимося 351
12:10 Футбол Федецький: Якщо Шахтар виграє у Інтера, то виграє і Лігу Європи 410
11:51 Футбол Клопп - найкращий тренер сезону в АПЛ 450
11:39 Бокс Фремптон переміг Трейнора технічним нокаутом в 7 раунді 520
11:26 Футбол Суркіс: Хотів би посилюватися гравцями, які б показували результат відразу 542
11:12 Гандбол Мотор зіграв внічию з Машекою в товариському матчі 494
10:52 Формула 1 Туреччина прийме Гран-прі Формули-1 15 листопада 699
10:39 Футбол Александер-Арнольд - найкращий молодий гравець сезону в АПЛ 662
10:27 Футбол Манчестер Сіті зробив пропозицію Наполі по Кулібалі 795
10:11 ММА Бій Адесан'я - Коста перенесений на 26 вересня 713
09:50 Футбол Миколенко найбільший актив у Динамо, - італійський скаут 994
09:38 Футбол Гвардіола: Одного разу Манчестер Сіті прорветься до півфіналу 985
09:27 Футбол Мюллер, Неймар і Дембеле - серед претендентів на звання гравця тижня в ЛЧ 882
09:12 Баскетбол Портленд переміг Мемфіс і вийшов у плей-оф 748
08:55 ММА Корм'є оголосив про завершення кар'єри 970
08:42 Хокей Бостон переграв Кароліну, Тампа здолала Коламбус. Результати матчів НХЛ 981
08:27 Футбол Манчестер Сіті - Ліон 1:3. Огляд матчу 1258
08:22 Блог Це фіаско, братан. Епічний промах Стерлінга по пустих воротах Ліона 883
08:15 ММА Міочич переміг Корм'є і захистив титул чемпіона UFC 266
03:29 Пряма трансляція Міочич - Корм'є: онлайн-трансляція головного бою UFC 252. LIVE 1541
01:59 Пряма трансляція Севілья - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція півфіналу Ліги Європи. LIVE 2981

Клопп - найкращий тренер сезону в АПЛ

Сьогодні 11:51 450 0
На це звання також претендували наставник Лестера Брендан Роджерс, тренер Челсі Френк Лампард і менеджер Шеффілд Юнайтед Кріс Вайлдер
Клопп - найкращий тренер сезону в АПЛ
#Клопп, #Ліверпуль, #АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп був удостоєний нагороди найкращому тренеру сезону в АПЛ.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

На це звання також претендували наставник Лестера Брендан Роджерс, тренер Челсі Френк Лампард і менеджер Шеффілд Юнайтед Кріс Вайлдер.

Нагадаємо, Александер-Арнольд - найкращий молодий гравець сезону в АПЛ.

Раніше Ліверпуль оголосив про покупку захисника Цімікаса у Олімпіакоса.

Коментарі ()