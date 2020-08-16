Джерело - Чемпіон.
Захисник Ліверпуля Трент Александр-Арнольд удостоївся звання найкращого молодого гравця сезону в АПЛ.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Merseyside's Finest™️@trentaa98 is your @TAGHeuer Young Player of the Season 🙌#PLAwards pic.twitter.com/70VFJAV0de— Premier League (@premierleague) August 14, 2020
За підсумками опитування Трент випередив Джека Гріліша (Астон Вілла), Мейсона Грінвуда, Антоні Марсіаля, Маркуса Решфорда (всі - Манчестер Юнайтед), Діна Хендерсона (Шеффілд Юнайтед), Мейсона Маунта і Крістіана Пулішича (обидва - Челсі).
Нагадаємо, Ліверпуль оголосив про покупку захисника Цімікаса у Олімпіакоса.