Захисник Ліверпуля Трент Александр-Арнольд удостоївся звання найкращого молодого гравця сезону в АПЛ.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Merseyside's Finest™️@trentaa98 is your @TAGHeuer Young Player of the Season 🙌#PLAwards pic.twitter.com/70VFJAV0de