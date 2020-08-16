 Александер-Арнольд - найкращий молодий гравець сезону в АПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Александер-Арнольд - найкращий молодий гравець сезону в АПЛ

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Александер-Арнольд - найкращий молодий гравець сезону в АПЛ
#Ліверпуль, #Александр-Арнольд, #АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Захисник Ліверпуля Трент Александр-Арнольд удостоївся звання найкращого молодого гравця сезону в АПЛ.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

За підсумками опитування Трент випередив Джека Гріліша (Астон Вілла), Мейсона Грінвуда, Антоні Марсіаля, Маркуса Решфорда (всі - Манчестер Юнайтед), Діна Хендерсона (Шеффілд Юнайтед), Мейсона Маунта і Крістіана Пулішича (обидва - Челсі).

Нагадаємо, Ліверпуль оголосив про покупку захисника Цімікаса у Олімпіакоса.

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