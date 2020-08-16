Миколенко найбільший актив у Динамо, - італійський скаут

Чимало клубів Європи полюють за захисником Динамо Віталієм Миколенком.

Про це заявив італійський скаут Алекс Великих.

"Миколенко - найбільший актив в київському Динамо з українських гравців. За ним полює багато клубів. Питання тільки полягає в паспорті Євросоюзу або в ціні за трансфер. У мене немає ані найменшого сумніву, що Миколенко буде успішно грати в Європі", - сказав Алекс Великих.