Джерело - sport.ua.
Лівий захисник Динамо і збірної України Віталій Миколенко знаходиться нагорі трансферного шорт-листа Наполі.
Про це повідомляє ilnapolista.it.
Італійський клуб підшукує альтернативу для португальського бека Маріо Руя, звернувши погляди на Віталія Миколенка та Серхіо Регілона з Севільї, трансферні права на якого належать Реалу.
Молодий вік Миколенка, а також неймовірні можливості для майбутнього прогресу дуже приваблюють Наполі. Українець чудово вписується в концепцію проекту розвитку неаполітанського клубу, незважаючи на вартість, наближену, за оцінками аналітиків Наполі, до 10 мільйонів євро. У Наполі розуміють, що підписати Миколенка буде вельми непросто.
Нагадаємо, раніше в пресі повідомлялося про інтерес до Миколенка з боку Евертона. Водночас Динамо кілька днів тому підписало на лівий фланг оборони Володимира Костевича, який зможе грати за киян починаючи з 1 січня наступного року.