Клуб приваблює молодий вік і відносно доступна вартість українця

Лівий захисник Динамо і збірної України Віталій Миколенко знаходиться нагорі трансферного шорт-листа Наполі.

Про це повідомляє ilnapolista.it.

Італійський клуб підшукує альтернативу для португальського бека Маріо Руя, звернувши погляди на Віталія Миколенка та Серхіо Регілона з Севільї, трансферні права на якого належать Реалу.

Молодий вік Миколенка, а також неймовірні можливості для майбутнього прогресу дуже приваблюють Наполі. Українець чудово вписується в концепцію проекту розвитку неаполітанського клубу, незважаючи на вартість, наближену, за оцінками аналітиків Наполі, до 10 мільйонів євро. У Наполі розуміють, що підписати Миколенка буде вельми непросто.

Нагадаємо, раніше в пресі повідомлялося про інтерес до Миколенка з боку Евертона. Водночас Динамо кілька днів тому підписало на лівий фланг оборони Володимира Костевича, який зможе грати за киян починаючи з 1 січня наступного року.