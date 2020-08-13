Олімпік буде проводити домашні матчі на стадіоні Динамо ім. Лобановського

Джерело - Чемпіон.
Стадіон Динамо імені Валерія Лобановського залишиться домашньою ареною Олімпіка на майбутній сезон.
Про це повідомляє пресслужба команди.
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Стадион "Динамо" им. Валерия Васильевича Лобановского останется домашней ареной для Олимпика и на сезон 2020/2021. Именно на "Динамо" дончане в стартовом туре примут команду Мирчи Луческу. Базовая дата поединка – 22 августа (суббота). #олимпик #футбол #киев #олимпикдонецк #олімпікдонецьк #олімпік #містомільйонатроянд #дончане #олимпийцы #olympicdonetsk #olympic #од2001 #упл #матч #match #football #soccer #parimatch #team #чемпионатукраины #фантазеры
22 серпня тут відбудеться матч першого туру УПЛ Олімпік - Динамо.
Раніше повідомлялося, що Олімпік в наступному сезоні не буде змінювати ні назви, ні міста, ні стадіону.