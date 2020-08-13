Олімпік буде проводити домашні матчі на стадіоні Динамо ім. Лобановського

Про це повідомляє пресслужба команди

Джерело - Чемпіон.

Стадіон Динамо імені Валерія Лобановського залишиться домашньою ареною Олімпіка на майбутній сезон.

Про це повідомляє пресслужба команди.

22 серпня тут відбудеться матч першого туру УПЛ Олімпік - Динамо.

Раніше повідомлялося, що Олімпік в наступному сезоні не буде змінювати ні назви, ні міста, ні стадіону.