Джерело - Чемпіон.
Донецький Олімпік залишиться в Києві, а також не буде змінювати назву.
Про це заявив журналіст Ігор Бурбас.
"Олімпік в наступному сезоні не буде змінювати ні назви, ні міста, ні стадіону. Під звичним брендом команда і далі виступати на столичному Динамо імені Лобановського", - написав Бурбас.
Олімпік наступного сезону не змінюватиме ні назви, ні міста, ні стадіону. Під звичним брендом команда й надалі виступатиме на столичному «Динамо» імені Лобановського.— Igor Burbas (@iburbas) August 11, 2020
Раніше президент клубу хотів перевезти Олімпік в Одесу і викупити стадіон Чорноморець.