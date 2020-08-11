Під звичним брендом команда і далі виступати на столичному Динамо імені Лобановського

Джерело - Чемпіон.

Донецький Олімпік залишиться в Києві, а також не буде змінювати назву.

Про це заявив журналіст Ігор Бурбас.

"Олімпік в наступному сезоні не буде змінювати ні назви, ні міста, ні стадіону. Під звичним брендом команда і далі виступати на столичному Динамо імені Лобановського", - написав Бурбас.

Олімпік наступного сезону не змінюватиме ні назви, ні міста, ні стадіону. Під звичним брендом команда й надалі виступатиме на столичному «Динамо» імені Лобановського. — Igor Burbas (@iburbas) August 11, 2020

Раніше президент клубу хотів перевезти Олімпік в Одесу і викупити стадіон Чорноморець.