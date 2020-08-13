Чемпіон Косова вилетів з кваліфікації Ліги чемпіонів через коронавірус

Джерело - sport.ua.
Матч фіналу попереднього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, в якому чемпіон Косова Дріта повинна була зустрітися з північноірландським Лінфілдом.
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
Зустріч мала була відбутися у Ньоні 11-го серпня. Але два гравці Дріти виявилися зараженими коронавірусною хворобою COVID-19. Вся команда була відправлена на карантин.
Згідно з новими правилами, введеним з урахуванням пандемії коронавірусної хвороби, Дріті зарахувалася поразка з рахунком 0:3. У підсумку, Лінфілд безпосередньо потрапив до першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, де зіграє з варшавською Легією.
Раніше, ПСЖ здійснив камбек у матчі з Аталантою.