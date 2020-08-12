 ПСЖ переміг в Аталанти та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
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ПСЖ вирвав перемогу в Аталанти та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів

Вчора 23:56 921 0
У півфіналі ПСЖ зіграє з переможцем пари РБ Лейпциг - Атлетіко
ПСЖ вирвав перемогу в Аталанти та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів
#Аталанта, #ПСЖ, #Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

ПСЖ здобув мінімальну перемогу над Аталантою в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Маріо Пашалич відкрив рахунок вже на 27-й хвилині матчу. Маркіньос наприкінці поєдинку відновив паритет.

Вирішальний гол забив Шупо-Мотінг у доданий арбітром час.

Ліга Чемпіонів
1/4 фіналу 
12 серпня

Аталанта - ПСЖ 1:2 (1:0)

Гол: 1:0 - 27 Пашалич, 1:1 - 90 Маркіньос, 1:2 - 90+3 Шупо-Мотінг

У півфіналі парижани зіграють з переможцем пари РБ Лейпциг - Атлетіко.

Нагадаємо, Шахтар у неймовірному стилі розгромив Базель у чвертьфіналі Ліги чемпіонів і пробився в півфінал турніру.

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