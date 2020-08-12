ПСЖ вирвав перемогу в Аталанти та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів

У півфіналі ПСЖ зіграє з переможцем пари РБ Лейпциг - Атлетіко

Джерело - Чемпіон.

ПСЖ здобув мінімальну перемогу над Аталантою в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Маріо Пашалич відкрив рахунок вже на 27-й хвилині матчу. Маркіньос наприкінці поєдинку відновив паритет.

Вирішальний гол забив Шупо-Мотінг у доданий арбітром час.

Ліга Чемпіонів

1/4 фіналу

12 серпня 12 серпня

Аталанта - ПСЖ 1:2 (1:0)

Гол: 1:0 - 27 Пашалич, 1:1 - 90 Маркіньос, 1:2 - 90+3 Шупо-Мотінг

У півфіналі парижани зіграють з переможцем пари РБ Лейпциг - Атлетіко.

Нагадаємо, Шахтар у неймовірному стилі розгромив Базель у чвертьфіналі Ліги чемпіонів і пробився в півфінал турніру.