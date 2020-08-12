ПСЖ вирвав перемогу в Аталанти та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
ПСЖ здобув мінімальну перемогу над Аталантою в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів.
Маріо Пашалич відкрив рахунок вже на 27-й хвилині матчу. Маркіньос наприкінці поєдинку відновив паритет.
Вирішальний гол забив Шупо-Мотінг у доданий арбітром час.
Ліга Чемпіонів
1/4 фіналу
12 серпня
12 серпня
Гол: 1:0 - 27 Пашалич, 1:1 - 90 Маркіньос, 1:2 - 90+3 Шупо-Мотінг
У півфіналі парижани зіграють з переможцем пари РБ Лейпциг - Атлетіко.
Нагадаємо, Шахтар у неймовірному стилі розгромив Базель у чвертьфіналі Ліги чемпіонів і пробився в півфінал турніру.