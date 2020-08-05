 Лига Европы. Шахтер - Вольфсбург: онлайн-трансляция 5.08.2020 - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Ліга Європи. Шахтар Донецьк - Вольфсбург 3:0: Як це було

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Ліга Європи. Шахтар Донецьк - Вольфсбург 3:0: Як це було

Джерело - Чемпіон.

Шахтар (Донецьк) - Вольфсбург

Ліга Європи. 1/8 фіналу, матч-відповідь
5 серпня, 19:55

Матч завершено! Шахтар упевнено йде до 1/8 фіналу!

90' Закинув з центру поля Гілавогі в штрафну суперника, але тут Вегхорста від м'яча грамотно корпусом відтіснив Кривцов.

90' ГОООООЛ! Третій гол від Шахтаря і дубль від Мораеса! Обікрав Мораес на чужій половині поля Гілавогі, після чого втік один на один з голкіпером, обіграв Кастельса і відправив м'яч вже у порожні ворота.

90' ГОООООЛ! Шахтар подвоює рахунок! Спіймали суперника на контратаці донеччани. Пройшов лівим флангом Коноплянка до чужого штрафного і віддав поперечний пас на хід Соломону, який другим дотиком пробив точно в дальній нижній кут.

90' Аж 6 хвилин додав суддя до основного часу!

89' ГОООООЛ! Шахтар відкриває рахунок у матчі! На фланзі красивим фінтом обіграв двох захисників Соломон і відкотив назад на Додо, який тут же прострілив низом у штрафну. Тут в один дотик пробив Мораес точно в ближній кут, без шансів для голкіпера!

88' У верховій боротьбі отримав по обличчю ліктем Кривцов від Арнольда. Буде потрібна допомога медиків захиснику, а порушник отримав жовту картку.

86' Заміна від Луїша Каштру. Євген Коноплянка з'явився на полі замість Тайсона.

85' Заміна відбулася в складі Вольфсбурга. Замість Жерома Руссільйона догравати поєдинок буде Фелікс Клаус.

84' З правого флангу м'яко подав у штрафну Додо, але тут першим на м'ячі виявився Понграчич і виніс його в аут.

83' Тонко віддавав Мармуш з флангу в штрафну на хід Вегхорсту, але того випередив Пятов, який вийшов з воріт.

81' З флангу тепер уже прострілював Додо в центр штрафного на Мораеса, але того від м'яча корпусом відтіснив Гілавогі.

80' Втік відразу по правій бровці свіжий Соломон і прострілив уздовж воріт, але від ноги Понграчича м'яч полетів на кутовий.

78' Ще одна заміна від Луїша Каштру: Марлос сідає на лаву для запасних, Манор Соломон продовжить гру.

77' Заміна тепер уже в складі Вольфсбурга. Замість Йосипа Брекала на полі з'явився Жошуа Гілавогі.

76' Небезпечний штрафний заробили "вовки" біля воріт Шахтаря, але після подачі був зафіксований офсайд.

75' Зачепився за м'яч в чужій штрафній Мармуш і відкотив під удар Шлагеру, але постріл останнього накрили захисники.

74' Перша заміна в складі Шахтаря: замість Маркоса Антоніо на поле вийшов Віктор Коваленко!

73' Мораес здалеку пробивав по воротах, але вийшло неточно.

72' Маркос Антоніо класно протягнув м'яч до штрафної суперника, але там захисники вибили снаряд з ніг бразильця.

71' Жовту отримав Шлагер за розмови! Накал в матчі підвищюється!

70' Друга червона картка в матчі! Брук грубо зіграв проти Мораеса, за що отримав другу жовту картку! Тепер склади на полі рівні!

67' Зі штрафного на силу пробив Брекало в дальній кут. З великими труднощами Пятов зміг відбити м'яч.

66' Так! Після перегляду VAR суддя призначив штрафний, але до того ж Хочолава отримав червону картку за фол останньої надії!

64' Провалилася оборона донеччан, дозволивши Віктору втекти на ворота суперника, але його наздогнав і збив в підкаті Хочолава. Суддя призначив пенальті, але можливо VAR змінить рішення арбітра.

63' Відмінним пасом Марлос знову знайшов у штрафному суперника Мораеса, який пробив у падінні, але м'яч полетів слабо і став легкою здобиччю для голкіпера.

62' А ось і перша заміна в нашому поєдинку. Замість Даніеля Гінчека гру продовжувати буде Омар Мармуш.

60' Зі штрафного Арнольд пробив точно під поперечину, але Пятов спокійно кулаками відбив м'яч в сторону.

59' Перед своєю штрафною Кривцов збив в підкаті Гінчека. Небезпечний стандарт буде в розпорядженні гостей, а Сергій отримав "гірчичник".

58' З правого флангу Тіссеран виконав чергову подачу в штрафну, але м'яч ще в польоті вийшов за межі поля.

57' Брукс відверто налетів на Мораеса в центрі поля. Суддя без роздумів показав порушнику жовту картку.

55' Навісив з правого флангу Тіссеран на дальню штангу, де намагався пробити Віктор, але буквально з голови у нього м'яч зняв Додо.

53' На швидкості увірвався в чужу штрафну Тайсон, відірвався від захисника і пробив в дальній кут. М'яч пролетів поруч з дальньою стійкою.

51' Обіграв суперника на фланзі Брекало і прострілив уздовж воріт, але м'яч застряг в ногах Додо.

50' Протягнув м'яч до штрафної суперника Марлос, обіграв захисника і віддав прихований пас на Мораеса, але той не зміг переграти Кастельса.

48' Діагональний пас виконав Брекало на Тіссерана, але той підіграв собі рукою в боротьбі проти Матвієнка.

47' Склади команд залишилися незмінними після перерви.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм, Шахтар створив набагато більше небезпечних моментів, але реалізувати їх не вдалося. Вольфсбург має явно підвищити свою активність, якщо він хоче перемогти в цьому протистоянні.

45' Одну хвилину додав арбітр до першої половини гри.

43' З кута поля навісив Марлос в район одинадцятиметрової позначки, де Матвієнко скинув на дальню штангу, але тут захисники не дозволив пробити Мораесу.

42' Отримав м'яч на фланзі Додо і тут же прострілив уздовж воріт, але від ноги Руссільйона снаряд полетів на кутовий.

41' Хорошу діагональ виконав Патрік на правий фланг в напрямку Додо, але той не зміг обробити м'яч як слід і випустив його за межі поля.

40' Головою скинув м'яч Вегхорст на хід Гінчеку, але той не зміг відірватися від Хочолави і в підсумку порушив правила.

38' Зі штрафного Марлос пробив в ближній кут, але м'яч недостатньо відірвався від газону і влучив у стінку.

37' Грамотно підставився перед чужим штрафним Марлос і змусив Брукса порушити правила. Небезпечний стандарт будуть виконувати господарі.

36' У розріз віддавав Марлос в штрафну на Мораеса, який несподівано пробив з гострого кута, але точність підвела форварда.

35' З правого флангу Додо виконав високу подачу на дальню штангу, де з льоту пробив низом Матвієнко. Лише ногами зміг врятувати свою команду Кастельс.

33' З кутового навісив Арнольд на дальню штангу, але тут в боротьбі із захисником не зміг пробити головою Брукс.

32' Пробивав з дальньої дистанції Патрік після пасу від Додо, але на шляху м'яча опинився Брукс в підкаті.

30' Знову заволодів м'ячем Вольфсбург, але лише в центрі поля відбувається контроль.

29' Зі штрафного навісив Арнольд на дальню штангу, де головою пробив Тіссеран, але м'яч полетів вище поперечини.

27' На швидкості втік по флангу Тайсон і покотив в штрафну низом. Тут м'ячем заволодів Марлос і пробив в ближній кут, але влучив у штангу.

25' Накрутив фінтом суперника на фланзі Віктор і низом прострілив уздовж воріт, але ніхто з партнерів так і не зумів підставити ногу.

23' Діагональним пасом Брукс запустив по правій бровці Тіссерана, але м'яч полетів надто сильно і опинився за межами поля.

22' У центрі поля Тайсон збивав в підкаті Шлагера. Можна було показати картку, але суддя обмежився усним попередженням.

20' Тепер Шахтар почав грати першим номером, помітно більше моментів "гірники" створиил біля воріт суперника.

19' Антоніо вирізав ідеальний пас в штрафну на Мораеса, який в боротьбі із захисником проштовхнув м'яч повз голкіпера, але буквально перед лінією снаряд в підкаті виніс Понграчич.

17' Протягнув м'яч до чужого штрафного Марлос, обіграв фінтом двох суперників, але перетримав м'яч і в підсумку подарував його Бруксу.

16' Після подачі зі штрафного від Арнольда, на дальній штанзі виграв верх Брукс і головою скинув в центр, але м'яч перехопив Пятов.

15' У боротьбі проти Арнольда підіграв собі рукою в центрі поля Антоніо, штрафний удар виконають "вовки".

14' Пішла подача на ближню стійку, але "вовки" без проблем відбилися.

13' Патрік здалеку пробивав по воротам суперника, голкіпер Вольфсбурга перевів м'яч на кутовий.

12' У розріз Вегхорст віддавав на хід Віктору, але прочитав епізод Пятов і перехопив цей пас.

10' Алан Патрік протягнув м'яч по центру, віддав на Марлоса, той повернув м'яч і бразилець скотив під удар Маркосу Антоніо, але юний хавбек Шахтаря пробив вище воріт! Перший момент в матчі.

9' Вдалося Шахтарю відбитися, але м'яч зовсім скоро знову опинився в німецької команди, поки що "гірники" грають другим номером.

8' Кутовий заробив Вольфсубрг після удару Руссільйона з гострого кута.

6' Контролює Вольфсбург м'яч на початку матчу, але до удару справа не доходить у "вовків".

5' Виграв верх на чужій половині поля Вегхорст і скинув головою на хід Гінчеку, але цей пас перехопив Матвієнко.

4' Жуніор Мораес невдало приземлився на руку, вийшли лікарі на поле, але ніби українець може продовжити гру.

3' Пішла подача з кутового від Вольфсбургу, але Пятов на виході забрав м'яч в руки.

1' Матч розпочався!

Хвилина мовчання, на честь тих, хто пішов з життя під час пандемії COVID-19.

Команди виходять на поле, лунає гімн Ліги Європи.

Стали відомі стартові склади команд.

Шахтар і Вольфсбург зіграють у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Гра відбудеться 5 серпня о 19:55.

Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію, починаючи з 19:45. Пряма трансляція матчу ТУТ.

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