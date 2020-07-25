Захисник пропустить матч проти Шахтаря в Лізі Європи

Джерело - офіційний сайт Вольфсбурга.

Захисник Вольфсбурга Кевін Мбабу здав позитивний тест на COVID-19.

Про це повідомляє офіційний сайт німецької команди.

25-річний футболіст перебуває вдома на самоізоляції.

За словами спортивного директора клубу Марселя Шефера, його хвороба проходить без симптомів.

У Вольфсбурзі вживуть усіх заходів обережності, щоб не дати вірусу поширитися в клубі.

Нагадаємо, Шахтар проведе два спаринги перед матчем із Вольфсбургом.

Раніше Вольфсбург запланував ТОП-спаринг перед матчем з Шахтарем.