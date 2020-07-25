Джерело - офіційний сайт Вольфсбурга.
Захисник Вольфсбурга Кевін Мбабу здав позитивний тест на COVID-19.
Про це повідомляє офіційний сайт німецької команди.
25-річний футболіст перебуває вдома на самоізоляції.
За словами спортивного директора клубу Марселя Шефера, його хвороба проходить без симптомів.
У Вольфсбурзі вживуть усіх заходів обережності, щоб не дати вірусу поширитися в клубі.
Нагадаємо, Шахтар проведе два спаринги перед матчем із Вольфсбургом.
Раніше Вольфсбург запланував ТОП-спаринг перед матчем з Шахтарем.