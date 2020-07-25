 Гравець Вольфсбурга Мбабу здав позитивний тест на коронавірус | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Колос розгромив Дніпро-1 та вийшов у фінал плей-оф УПЛ до Ліги Європи
Сьогодні 18:52 1225
Маріуполь мінімально переміг Олександрію та вийшов у фінал плей-оф УПЛ до Ліги Європи
Сьогодні 21:23 546
Лунін попрощався із Ов’єдо
Сьогодні 13:32 2293
Букмекери назвали фаворитів матчів плей-оф УПЛ
Сьогодні 13:20 998
Колос зіграє з Дніпро-1, Олександрія прийме Маріуполь: матчі плей-оф УПЛ до Ліги Європи
Сьогодні 12:28 1164
Денисов назвав причину звільнення Луческу із Шахтаря
Сьогодні 11:17 12659
Цітаішвілі: Суркіс виконав вимогу уболівальників
Сьогодні 09:45 3440
Ісмаїлов знищив Ємельяненка на турнірі АСА 107
Сьогодні 09:30 2917
Суркіс запропонував Михайличенку посаду спортдиректора Динамо
Вчора 20:39 2937
Собуцький: Зарплата Лучі у рази вища, ніж у всього суддівського корпусу
Вчора 20:25 1796
Блоги
Луческу в Динамо - театр абсурду. Румун нічого не зможе дати команді
Луческу в Динамо - театр абсурду. Румун нічого не зможе дати команді Андрій Твердохліб
23.07.2020 19:51 2261
Ігор Суркіс представив Мірчу Луческу футбольній спільноті
Ігор Суркіс представив Мірчу Луческу футбольній спільноті Андрій Твердохліб
23.07.2020 18:30 1269 1
Луческу став 11-м головним тренером Динамо після епохи Лобановського
Луческу став 11-м головним тренером Динамо після епохи Лобановського Андрій Твердохліб
23.07.2020 18:26 1926
Відео дня. Футболісти Ліверпуля отримали довгоочікуваний кубок АПЛ
Відео дня. Футболісти Ліверпуля отримали довгоочікуваний кубок АПЛ Андрій Твердохліб
23.07.2020 17:49 1091
Фото дня. Усі українські чемпіони світу в одній світлині
Фото дня. Усі українські чемпіони світу в одній світлині Андрій Твердохліб
22.07.2020 16:51 1254
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:52 Баскетбол Лень провів поєдинок з Мілвокі на лаві для запасних 147
22:39 Футбол Інтер без проблем переміг Дженоа та вийшов на друге місце в Серії А 179
22:21 Футбол Від коронавірусу помер лікар збірної України Худаєв 1295
22:13 Футбол Колос зустрінеться з Маріуполем у фіналі плей-оф УПЛ до Ліги Європи 389
21:52 Єдиноборства Горуна: Усик та Ломаченко слабо усвідомлюють те, що вони говорять 551
21:39 Футбол Гравець Вольфсбурга Мбабу здав позитивний тест на коронавірус 783
21:23 Футбол Маріуполь мінімально переміг Олександрію та вийшов у фінал плей-оф УПЛ до Ліги Європи 546
21:08 Футбол Михайленко: Щоб ставити перед собою серйозні завдання, нам треба ставати сильнішими 858
20:49 Баскетбол Лень вперше потрапив в заявку Сакраменто після одужання від коронавіруса 764
20:39 Футбол Парма мінімально перемогла Брешію в 36 турі Серії А 938
20:27 Футбол Колос - Дніпро 4:1. Огляд матчу 1151
20:09 Футбол Барселона може продовжити контракт з тер Штегеном 1020
19:52 Футбол Михайленко: Береза сказав, що для дебютного сезону спрацювали добре 1296
19:38 Футбол Матч Колос - Дніпро-1 відвідало 2 915 глядачів 1395
19:22 Єдиноборства Горуна: Для мене політика і спорт - це окремі речі 1486
19:20 Пряма трансляція Олександрія - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу плей-оф УПЛ. LIVE 4844
19:07 Футбол Федорчук та Фомін вийдуть в основі Маріуполя на матч з Олександрією 1670
18:52 Футбол Колос розгромив Дніпро-1 та вийшов у фінал плей-оф УПЛ до Ліги Європи 1225
18:13 Футбол Луческу наполягає на поверненні Супряги в Динамо 3481
17:55 Блог Найшвидший нокаут в історії жіночого боксу 1826
17:51 Футбол Ювентус хоче отримати 50 мільйонів євро за Косту 1735
17:27 Футбол Русол: Лунін буде грати в провідному клубі Європи 2461
17:13 Баскетбол На аукціон виставлені легендарні кросівки Джордана 2125
16:49 Футбол Супряга та Ді Франко вийдуть зі старту Дніпра-1 на матч з Колосом 641
16:30 Футбол Супряга потрапив у сферу інтересів Лаціо 2478

Гравець Вольфсбурга Мбабу здав позитивний тест на коронавірус

Сьогодні 21:39 783 0
Захисник пропустить матч проти Шахтаря в Лізі Європи
Гравець Вольфсбурга Мбабу здав позитивний тест на коронавірус
#Мбабу, #Вольфсбург

Джерело - офіційний сайт Вольфсбурга.

Захисник Вольфсбурга Кевін Мбабу здав позитивний тест на COVID-19.

Про це повідомляє офіційний сайт німецької команди.

25-річний футболіст перебуває вдома на самоізоляції.

За словами спортивного директора клубу Марселя Шефера, його хвороба проходить без симптомів.

У Вольфсбурзі вживуть усіх заходів обережності, щоб не дати вірусу поширитися в клубі.

Нагадаємо, Шахтар проведе два спаринги перед матчем із Вольфсбургом.

Раніше Вольфсбург запланував ТОП-спаринг перед матчем з Шахтарем.

Коментарі ()