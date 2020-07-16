Вольфсбург запланував ТОП-спаринг перед матчем з Шахтарем

Вовки зіграють з Лейпцигом

Суперник Шахтаря по 1/8 фіналу Ліги Європи Вольфсбург планує 30 липня провести контрольний матч проти Лейпцига, який фінішував третім в Бундеслізі-2019/20 і продовжує брати участь в Лізі чемпіонів нинішнього сезону.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Матч відбудеться на тренувальній базі Лейпцига і відбудеться за зачиненими дверима в зв'язку з пандемією коронавірусу.

Гравці Вольфсбурга за 8 днів до поєдинку вийдуть з відпустки і розпочнуть підготовку до матчів Ліги Європи. В першу чергу всі футболісти пройдуть два обов'язкових тестування на коронавірус, після чого відновлять тренування.

Матч Шахтар - Вольфсбург відбудеться в Києві на НСК Олімпійський 5 серпня. Перша зустріч, яка пройшла 12 березня в Німеччині, завершилася перемогою гірників з рахунком 2:1.

Нагадаємо, Шахтар зіграє контрольний матч з клубом Другої ліги.