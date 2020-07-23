Шахтар проведе два спаринги перед матчем із Вольфсбургом

Шахтар готується до матчів Ліги Європи

Найближчі два тижні Шахтар буде готуватися до матчу Ліги Європи проти Вольфсбурга.

Про це розповів перший асистент головного тренера донецького клубу Вітор Северіно.

"Повернулися до тренувань і працюємо всі разом. Найближчі два тижні готуємось до Вольфсбурга. Плануємо провести два спаринги з максимум одним вихідним між ними", - розповів Северіно.

Другий поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтар – Вольфсбург відбудеться 5 серпня в Києві без глядачів. У першій зустрічі на полі суперника "гірники" здобули перемогу з рахунком 2:1.

Нагадаємо, Бутко повернувся у Шахтар після оренди у Леху.