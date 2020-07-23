Шахтар проведе два спаринги перед матчем із Вольфсбургом

Джерело - shakhtar.com.
Найближчі два тижні Шахтар буде готуватися до матчу Ліги Європи проти Вольфсбурга.
Про це розповів перший асистент головного тренера донецького клубу Вітор Северіно.
"Повернулися до тренувань і працюємо всі разом. Найближчі два тижні готуємось до Вольфсбурга. Плануємо провести два спаринги з максимум одним вихідним між ними", - розповів Северіно.
Другий поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтар – Вольфсбург відбудеться 5 серпня в Києві без глядачів. У першій зустрічі на полі суперника "гірники" здобули перемогу з рахунком 2:1.
Нагадаємо, Бутко повернувся у Шахтар після оренди у Леху.