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Шахтар проведе два спаринги перед матчем із Вольфсбургом

Сьогодні 11:47 1500 0
Шахтар готується до матчів Ліги Європи
Шахтар проведе два спаринги перед матчем із Вольфсбургом
#Шахтар

Джерело - shakhtar.com.

Найближчі два тижні Шахтар буде готуватися до матчу Ліги Європи проти Вольфсбурга.

Про це розповів перший асистент головного тренера донецького клубу Вітор Северіно.

"Повернулися до тренувань і працюємо всі разом. Найближчі два тижні готуємось до Вольфсбурга. Плануємо провести два спаринги з максимум одним вихідним між ними", - розповів Северіно.

Другий поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтар – Вольфсбург відбудеться 5 серпня в Києві без глядачів. У першій зустрічі на полі суперника "гірники" здобули перемогу з рахунком 2:1.

Нагадаємо, Бутко повернувся у Шахтар після оренди у Леху.

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