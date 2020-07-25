 Денисов: Луческу двічі хотів повернутися у Шахтар | Футбол | Champion.com.ua
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Денисов: Луческу двічі хотів повернутися у Шахтар

Сьогодні 14:32 1666 0
Олександр Денисов прокоментував бажання Мірчі Луческу повернутися у Шахтар
Денисов: Луческу двічі хотів повернутися у Шахтар
#Луческу, #Шахтар

Джерело - footballua.tv.

Мірча Луческу двічі пропонував свої послуги Шахтарю після відходу із клубу у 2016 році.

Про це розповів директор телеканалів Футбол Олександр Денисов.

"Ситуація 2016 року, яку озвучив не Ахметов, не Луческу, а Ігор Суркіс. Ми пам'ятаємо коректне розставання Ахметова і Луческу. Правда, що Луческу двічі після відходу пропонував свої послуги, щоб повернутися до Шахтаря. Двічі Ахметов відмовляв.

Перший раз – по закінченню контракту Фонсеки. Контракт був укладений на два роки, потім вирішувалося, залишиться він чи ні. Президент Шахтаря був схильний продовжити, Фонсека теж, але переговори йшли досить складно. Але потім сталася пролонгація, Фонсека продовжив роботу з Шахтарем. Коли Фонсекою зацікавилася Рома, Луческу знову пропонував свої послуги Рінату Ахметову. І знову Ахметов відмовив", - розповів Денисов.

Раніше, Сабо заявляв, що Луческу у 75 років починати будувати щось нове запізно.

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