Денисов: Луческу двічі хотів повернутися у Шахтар

Мірча Луческу двічі пропонував свої послуги Шахтарю після відходу із клубу у 2016 році.

Про це розповів директор телеканалів Футбол Олександр Денисов.

"Ситуація 2016 року, яку озвучив не Ахметов, не Луческу, а Ігор Суркіс. Ми пам'ятаємо коректне розставання Ахметова і Луческу. Правда, що Луческу двічі після відходу пропонував свої послуги, щоб повернутися до Шахтаря. Двічі Ахметов відмовляв.

Перший раз – по закінченню контракту Фонсеки. Контракт був укладений на два роки, потім вирішувалося, залишиться він чи ні. Президент Шахтаря був схильний продовжити, Фонсека теж, але переговори йшли досить складно. Але потім сталася пролонгація, Фонсека продовжив роботу з Шахтарем. Коли Фонсекою зацікавилася Рома, Луческу знову пропонував свої послуги Рінату Ахметову. І знову Ахметов відмовив", - розповів Денисов.