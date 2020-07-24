Сабо: Луческу у 75 років починати будувати щось нове запізно

Після Шахтаря Мірче Луческу не зміг себе проявити ні у Зеніті, ні у збірній Туреччині.

Про це розповів екстренер Динамо Йожеф Сабо.

У киян, по суті, немає команди. Зараз потрібно когось відсіяти, прийдуть орендовані виконавці, а часу для підготовки дуже мало...

"Запросити у своє лігво людину, яка протягом багатьох років очолювала Шахтар, для мене - це сенсація!

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Я не розумію, чому Луческу прийшов в Динамо або чому його запросили. Після Шахтаря у нього не вийшло ні в Зеніті, ні в збірній Туреччини. А в 75 років починати будувати щось нове, думаю, запізно.

Я дивуюся, як Суркіси могли піти на цю угоду.

Думаю, Луческу захоче купувати бразильців, але я не вірю, що це шлях до успіхів. І зараз я не уявляю, як Динамо зможе пробитися в групу Ліги чемпіонів. Не знаю, на яких умовах підписувався контракт із румунським фахівцем, але цілком можливо, що кров з носу завдання вийти в основну сітку ЛЧ у Динамо не буде, - сказав Сабо.