Призначення Віктора Скрипника на посаду головного тренера Динамо є найкращим рішенням для керівництва київського клубу.

Про це розповів колишній гравець збірної України Євген Левченко.

"Чув, що в Ігоря Суркіса була неформальна бесіда із Віктором Скрипником. Якщо мова йшла про посаду головного тренера, то нинішній тренер Зорі зараз це один з найкращих варіантів для Динамо. Але треба, щоб у нього був карт-бланш. Якщо не змінювати структуру, то можна і тренерів міняти далі як рукавички. Якщо не буде чіткого плану і свободи дій у нового головного тренера у трикутнику президент — головний тренер — гравці, то нічого не вийде. Можна витягнути сезон за рахунок "фізики", але потім і такий тренер, як Скрипник, теж скрутиться.

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Футбол еволюціонує, оцифровується, аналізується за допомогою статистики і сучасних технологій. Мені здається, в цьому напрямку Динамо теж має зробити крок вперед. З гаслами "за Батьківщину", "за емблему клубу" в сучасному футболі вже далеко не поїдеш.

Скрипник — сучасний фахівець, грав як футболіст в Німеччині, тренував там. Він розуміє наш менталітет і легіонерів, які приїжджають в Україну. Але одним Скрипником проблему Динамо не вирішити, він — не месія. Не варто думати, що прийде Скрипник, і все зміниться. Концептуально зміни в Динамо повинні бути більш глибокими", — вважає Левченко.