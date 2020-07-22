Ребров відхилив пропозицію Динамо

Сергій Ребров відмовився повертатися у Динамо

Сергій Ребров не повернеться в київське Динамо.

Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.

46-річний наставник угорського Ференцвароша, отримавши днями пропозицію від українського клубу, в результаті відповів відмовою.

Тепер очікується, що керівництво Динамо змушене перейти до розгляду інших кандидатів на посаду головного тренера команди. Попри чутки навколо наставника луганської Зорі Віктора Скрипника, кандидатура цього фахівця поки не є пріоритетною для "біло-синіх".

Також, у Динамо взагалі не розглядають варіант із запрошенням Юрія Калітвінцева. А ось кандидатура головного тренера полтавської Ворскли Юрія Максимова перебуває у полі зору киян.

Окрім того, у Динамо розглядається варіант із запрошенням іноземного фахівця, але це точно не хорват Ненад Б'єлиця.

Раніше, Ребров отримав пропозицію від Динамо.