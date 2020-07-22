 Ребров відхилив пропозицію Динамо | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Історія дня. Як найкращого українського арбітра 10 років тому довічно відлучили від футболу
Вчора 10:56 5323 2
Манчестер Юнайтед - Вест Гем: онлайн-трансляція матчу 37 туру АПЛ. LIVE
Сьогодні 11:14 166
Ребров відхилив пропозицію Динамо
Сьогодні 09:45 2524
Гравець молодіжної збірної України розповів, як прогорів на ставках
Вчора 22:09 976
Рафаїлов: Я б не хотів на місці Скрипника залишатися
Вчора 19:40 1792
Ярмоленко влітку може покинути Вест Гем
Вчора 18:25 2067
Динамо не буде вести переговори з Ребровим
Вчора 18:10 1788 1
Скрипник: Ніяких контактів з Динамо не було
Вчора 13:14 1206
WBO відмінила турнір претендентів на пояс Ломаченка
Вчора 11:32 3468
Андронов: Скрипником цікавляться російські клуби
Вчора 10:15 3222
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:13 Пряма трансляція Інгулець - Чорноморець: онлайн-трансляція матчу Першої ліги 46
12:59 Футбол Сассуоло – Мілан 1:2. Огляд матчу 158
12:46 Футбол Гвардіола обрав нового центрбека для Манчестер Сіті 473
12:32 Футбол Михайліченко залишилось пройти медогляд перед переходом в Андерлехт 582
12:24 Блог Володимир Кличко відвідав юних боксерів 345
12:16 Баскетбол Дніпро продовжив контракт із захисником 413
12:00 Волейбол Українці разом з білорусами створюють Лігу чотирьох 797
11:55 Футбол Лідс готує трансфери Ібрагімовича та Кавані 769
11:43 Футбол Астон Вілла - Арсенал 1:0. Огляд матчу 580
11:33 Пряма трансляція Ліверпуль - Челсі: онлайн-трансляція матчу 37 туру АПЛ. LIVE 355
11:30 Бокс У Дерев’янченка зірвався чемпіонський бій з американцем 905
11:14 Пряма трансляція Манчестер Юнайтед - Вест Гем: онлайн-трансляція матчу 37 туру АПЛ. LIVE 166
11:14 Футбол Доннарумма перевершив досягнення Буффона 952
10:57 Футбол Бутко повернувся у Шахтар після оренди у Леху 900
10:44 Футбол Михайліченко: Я ще не гравець Андерлехта 820
10:30 Футбол Аталанта - Болонья 1:0. Огляд матчу 1213
10:17 Шахи Іванчук здобув перемогу на старті супертурніру Легенди шахів 1028 1
09:57 Футбол Вихованець Шахтаря буде грати за російський клуб 1566
09:45 Футбол Ребров відхилив пропозицію Динамо 2524
09:28 Футбол Вотфорд - Манчестер Сіті 0:4. Огляд матчу 1244
09:14 Футбол Гвардіола побив рекорд Фергюсона в АПЛ 1398
08:58 Футбол Несенюк: Ім'я нового тренера Динамо знає лише Суркіс 1342
08:44 Футбол Мілан продовжив контракт із Піолі 1337
08:26 Футбол Стали відомі преміальні Десни за перемогу над Динамо і Зорею 2982
08:13 Футбол Мілан обіграв Сассуоло у 35 турі Серії А 1379

Ребров відхилив пропозицію Динамо

Сьогодні 09:45 2524 0
Сергій Ребров відмовився повертатися у Динамо
Ребров відхилив пропозицію Динамо
#Динамо, #Ребров

Джерело - dynamo.kiev.ua.

Сергій Ребров не повернеться в київське Динамо.

Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.

46-річний наставник угорського Ференцвароша, отримавши днями пропозицію від українського клубу, в результаті відповів відмовою.

Тепер очікується, що керівництво Динамо змушене перейти до розгляду інших кандидатів на посаду головного тренера команди. Попри чутки навколо наставника луганської Зорі Віктора Скрипника, кандидатура цього фахівця поки не є пріоритетною для "біло-синіх".

Також, у Динамо взагалі не розглядають варіант із запрошенням Юрія Калітвінцева. А ось кандидатура головного тренера полтавської Ворскли Юрія Максимова перебуває у полі зору киян.

Окрім того, у Динамо розглядається варіант із запрошенням іноземного фахівця, але це точно не хорват Ненад Б'єлиця.

Раніше, Ребров отримав пропозицію від Динамо.

Коментарі ()